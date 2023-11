Dalla Regione 6 milioni per rendere i musei più hi - tech: due sono a Monza

Regione Lombardia stanzia 6 milioni di euro rendere i musei e i luoghi di cultura sempre più innovativi e interattivi. A beneficiare dello stanziamento saranno anche i Musei Civici e quello del Duomo a Monza. Oltre al "Carlo Verri" di Biassono, alla Civica Galleria d'Arte Contemporanea di Lissone e al Must di Vimercate.

La Regione stanzia i fondi e lo fa attraverso il bando "InnovaCultura" che, nel periodo 2024 - 2025, metterà a disposizione queste importanti risorse per le micro, piccole e medie imprese attive nel settore. Una misura finanziata con fondi comunitari del programma regionale Fesr 2021 - 2027. "InnovaCultura - ha spiegato l'assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso - mira a promuovere nuove competenze tecnologiche nei musei, negli ecomusei, nei siti Unesco, nei parchi archeologici, nelle biblioteche e negli archivi storici della Lombardia".

Sostegno a progetti innovativi

"Estendiamo così - ha aggiunto l'assessore Caruso - la positiva esperienza di 'InnovaMusei' a una più ampia platea di destinatari per favorire la crescita di istituti e luoghi della cultura lombardi. Per fare questo verranno avviate collaborazioni con le imprese culturali e creative al fine di sviluppare progetti innovativi potenzialmente idonei ad essere applicati". L'obiettivo dello stanziamento è sostenere nuovi progetti culturali vincenti, come già fatto attraverso 'InnovaMusei' per 'Un Viaggio digitale nella Montenapoleone di ieri e di oggi' del Museo Bagatti Valsecchi di Milano, itinerario alla scoperta del 'Quadrilatero della moda' che racconta come la zona si è evoluta nel corso degli anni, o 'La visione di Leonardo', mostra permanente al Museo Nazionale di Scienza e della Tecnologia dedicata a Leonardo da Vinci con un itinerario digitale attraverso i luoghi di Milano legati all'inventore e scienziato.

La ripartizione dei contributi

Il contributo, in base a quanto stabilito dalla delibera della giunta regionale approvata su proposta dell'assessore Caruso, è così ripartito: 2 milioni di euro per partenariati tra industrie culturali e musei o sistemi e raccolte museali riconosciute dalla Regione, 1 milione di euro per partenariati tra industrie culturali ed ecomusei riconosciuti dalla Regione, 1,5 milioni di euro per partenariati tra industrie culturali e siti Unesco, aree e parchi archeologici e complessi museali non statali,1,5 milioni di euro per partenariati tra industrie culturali e sistemi bibliotecari riconosciuti dalla Regione e archivi. Il bando sarà gestito da Unioncamere Lombardia, partner dell'iniziativa insieme a Fondazione Cariplo.

Regione aumenta le risorse

"Puntiamo - ha sottolineato ancora Caruso - a generare un'innovazione utile e sostenibile che permetta una rivisitazione in chiave moderna delle attività di questi luoghi. Regione Lombardia ha aumentato notevolmente lo stanziamento rispetto al passato per valorizzare in maniera moderna la ricchezza del nostro patrimonio culturale".

Musei riconosciuti da Regione Lombardia

Sono 198 i musei riconosciuti da Regione Lombardia. Cinque, più un ecomuseo si trovano in territorio brianzolo. Nello specifico a poter usufruire dello stanziamento saranno i Musei Civici e il Museo del Duomo a Monza. E ancora il Museo civico "Carlo Verri" di Biassono, la Civica Galleria d'Arte Contemporanea di Lissone e il Must (Meseo del Territorio Vimercatese) di Vimercate.

Gli ecomusei

Sono invece 36 gli Ecomusei riconosciuti da Regione Lombardia. L'Ecomuseo è un'istituzione culturale che assicura nei territori lombardi le funzioni di cura, gestione, valorizzazione e salvaguardia dei patrimoni culturali e paesaggistici rappresentativi di un ambiente, dei modi di vita e delle loro trasformazioni. Per quel che concerne la provincia di Monza e Brianza a poter usufruire dello stanziamento sarà il territorio di Nova Milanese nel parco Grugnotorto Villoresi.