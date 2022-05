Springsteen in concerto a Monza: al via la prevendita dei biglietti

Bruce Springsteen in concerto a Monza. I fan di "The Boss" dovranno però attendere ancora un po': il cantante si esibirà sul pratone della Geracia il 25 luglio, ma del 2023.

L'annuncio questa mattina, martedì 24 maggio, direttamente sulla pagina Facebook di Barley Arts. "Siamo felici di annunciare tre concerti di Bruce Springsteen and The E Street Band in Italia nel 2023, anno che vedrà il loro grande ritorno on the road con una serie di date - ancora da svelare - nei palazzetti americani, seguite da un tour europeo che avrà inizio il 28 aprile a Barcellona, e una seconda parte del tour americano a partire dal mese di agosto".

"Dopo sei anni, sono ansioso di rivedere i nostri lealissimi fan e non vedo l’ora di condividere ancora una volta il palco con la leggendaria E Street Band. Ci vediamo là, il prossimo anno – e anche dopo!", dichiara l'artista.

Tre le tappe italiane: il 18 maggio a Ferrara (al Parco Urbano G. Bassani), il 21 maggio a Roma al Circo Massimo e il 25 luglio all'Autodormo Nazionale, al Prato della Gerascia che negli ultimi anni aveva ospitato già molti altri concerti.

I membri della E Street Band sono: Roy Bittan (piano e sintetizzatori), Nils Lofgren (chitarra, voce), Patti Scialfa (chitarra, voce), Garry Tallent (basso), Stevie Van Zandt (chitarra, voce), Max Weinberg (batteria) con Soozie Tyrell (violino, chitarra, voce), Jake Clemons (sassofono) e Charlie Giordano (tastiere).

Le vendite generali apriranno a tutti sui medesimi canali alle 10 di giovedì 26 maggio (Ferrara e Roma) e alle 10 di martedì 31 maggio (Monza), per un numero massimo di quattro biglietti per tappa per ogni account (comprensivi di quelli eventualmente acquistati durante la presale). Sarà possibile continuare a utilizzare i voucher anche durante la vendita generale.