Debito di 250mila euro con il comune, raggiunto l'accordo con la Forti e Liberi

Accordo trovato tra il comune e i gestori della nota palestra monzese. Che ora cambiierà look.

Il Comune e ASD Forti e Liberi Monza 1878 hanno infatti raggiunto un accordo per la somma che la società deve ancora corrispondere all’amministrazione per l’uso dell’impianto sportivo di viale Cesare Battisti, dato in concessione nel 2018. Il debito, pari a oltre 250 mila euro, potrà essere pagato “in conto opere”, ovvero attraverso lavori di riqualificazione che interesseranno il plesso sportivo. In programma ci sono la sostituzione degli infissi, dei serramenti e delle vetrate per l’adeguamento normativo della struttura, anche in chiave di efficientamento energetico. I lavori dovranno essere eseguiti entro il 31 luglio 2024.

Oltre ai lavori programmati (la sistemazione degli spogliatoi e dei servizi igienici), ssaranno però necessari altri lavori di adeguamento e ulteriori verifiche tecniche per garantire la messa a norma dell’impianto: opere che verranno effettuate dal comune. "Si tratta di un impianto sportivo molto importante per la città - ricorda l’assessore allo Sport Viviana Guidetti - legato alla storia di Monza e ai risultati di eccellenza dello sport monzese. È quindi di vitale importanza che torni a essere uno dei simboli dello sport cittadino. Questo sarà possibile grazie alla firma dell’accordo che prevede impegni sinergici da parte dell’associazione sportiva e dell’Amministrazione Comunale per riqualificare la struttura2.

Già nel mese di agosto il comune ha consegnato all’impresa aggiudicataria l’area di cantiere per l’allestimento del ponteggio per i lavori sulla copertura. Nessun ferno: sarà comunque garantito l’avvio delle attività sportive e di quelle scolastiche nell’impianto, compatibilmente con i lavori previsti. Sono state inoltre individuate soluzioni temporanee presso alcune palestre scolastiche della città per permettere la prosecuzione di tutte le attività sportive (allenamenti e partite di campionato) dell’associazione ASD Forti e Liberi Monza 1878.