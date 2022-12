L'albero di Natale "più brutto del mondo" vicino a Monza

L'albero di Natale di Cologno Monzese, alle porte di Monza, ha suscitato diverse polemiche. Una foto postata sui sociale mostra una pianta povera di decorazioni, ad eccezione di diverse filamenti di luci azzurre (accese a metà), che danno l'impressione di trovarsi davanti a una medusa gigante.

A giudicare dai commenti di risposta sono ben poche le persone che hanno apprezzato l'addobbo. "Che tristezza , neanche un albero di Natale decente. Vai a Brugherio ed è incantevole, Cernusco idem. Cologno sempre peggio", scrive qualcuno desolato. O ancora "un mezzo albero", "meglio spento", "vergognoso", "atroce", "schifezza", "tristezza" e si potrebbe continuare con il lungo elenco di commenti delusi.

C'è chi cita la Capitale: "Dopo lo spelacchio di Roma abbiamo la medusa di Natale". C'è chi chiede di "aggiustare le lucine". "Va bene che si deve risparmiare la luce, ma così non si può vedere". Chi spiega che sono anni che non c'è una buona idea: "Sono 10 anni che spero lo facciano per bene, e niente, va solo peggio, più tosto non fatelo". O ancora: "È una protesta con se stessi".

Il Natale di Cologno per questo 2022 sarà depauperato anche della mostra dei presepi che negli ultimi anni aveva animato le festività del comune, così come non ci sarà la pista di pattinaggio su ghiaccio. E agli abitanti di Cologno non resta che guardarsi intorno.