A Monza continua a piovere: pre - allerta per il Lambro

La pioggia battente nelle ultime ore sta facendo salire pericolosamente la portata dell'acqua nel fiume monzese.

A tal proposito il sindaco Paolo Pilotto ha diramato nel pomeriggio della giornata del 2 novembre un comunicato per informare che la protezione civile cittadina sta costantemente monitorando il livello del Lambro. Al momento la situazione è di preallerta, mentre in via Lippi sono stati stesi alcuni teli di protezione dopo che la piena di martedì aveva eroso una parte dell’argine a valle del canale Villoresi.

Una decsione che andata di pari passi con quella della chiusura dei cimiteri, per tutelare la sicurezza dei cittadini, e che è stata presa a seguito delle previsioni meteo e dall’allerta emessa da Regione Lombardia che danno come indicazione forte vento e pioggia per il prosieguo della giornata.

Lungo i ponti del centro storico, e in particolare in quelli delle vie Bergamo, Aliprandi e Lecco (punti 'caldi' dove Lambro in passato è già esondato parecchie volte) l'ingrossamento del fiume è piuttosto visibile e l'innalzamento dei livelli dell'acqua sta già destando la preoccupazione dei residenti.