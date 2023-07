E' stata emessa una nuova allerta meteo a Monza e in Brianza

Ancora una allerta meteo a Monza e in Brianza. Dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulla Brianza tra la serata di lunedì 3 e la nottata di martedì 4 luglio provocando danni anche in alcune zone della provincia, la protezione civile di Regione Lombardia ha emesso una allerta in codice giallo per temporali e rischio idrogeologico. L'allerta è in vigore dalle 18 di martedì 4 luglio alle 6 di mercoledì 5.

I danni del maltempo in Brianza

Sono state almeno quaranta le chiamate di emergenza giunte alla centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza tra la serata di lunedì 3 e la nottata di martedì 4 luglio. Le richieste di soccorso riguardavano soprattutto il territorio di Giussano, Seregno e Verano Brianza. In queste aree brianzole infatti i temporali e i nubifragi che hanno colpito la provincia di Monza e Brianza si sono manifestati con fenomeni metereologici di particolare intensità causando danni e allagamenti.

Le previsioni

Dal pomeriggio di oggi 04/07 è previsto sul territorio regionale lo sviluppo di temporali su Alpi, Prealpi ed Appennino, in successiva estensione verso la pianura. I settori occidentali di pianura e della fascia pedemontana sono quelli in cui risulta maggiore la probabilità di fenomeni localmente di forte intensità, in particolare dal tardo pomeriggio alla serata di oggi, e non si eslcudono fenomeni accompagnati da grandine di piccole o medie dimensioni. Rinforzi locali di vento con brevi e forti raffiche saranno possibili in prossimità dei fenomeni convettivi più intensi. Nella seconda parte della giornata di domani 05/07 possibile sviluppo di rovesci e temporali sui rilievi e sulla pianura. Previsti inoltre locali rinforzi di vento associati ai fenomeni convettivi più intensi. Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani 05/07 gli scenari previsionali aggiornati per l'eventuale emissione di codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.