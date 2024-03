Ecco perché Monza per un giorno sarà invasa dagli alpini (e li ringrazierà)

Monza si prepara a rendere omaggio agli alpini. Sarà la città di Teodolinda ad ospitare la Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli alpini, istituita dal Pirellone nel settembre 2020.

L’evento si svolgerà il 6 aprile e richiamerà in città migliaia di penne nere. La Giornata è stata istituita il 2 aprile di ogni anno, in ricordo del giorno della benedizione dell'ospedale da campo allestito a Bergamo dall'Associazione Nazionale Alpini (Ana) per l'emergenza covid. Un grande sacrificio e un grande impegno quello che in quei drammatici anni dell’emergenza sanitaria, e soprattutto nei primi mesi più difficili del lockdown, hanno visto gli alpini di tutta la Lombardia (Monza e Brianza comprese) scendere in campo e con il loro straordinario impegno essere un punto di riferimento per la comunità. Dalla maxi cucina da campo allestita a Monza, all’impegno negli ospedali per il recupero e la consegna dei vestiti, all’aiuto per la consegna dei medicinali e della spesa, alla presenza costante ogni volta che la comunità aveva bisogno.

Il programma della manifestazione verrà presentato ufficialmente domani, martedì 26 marzo, in Comune in occasione della conferenza stampa alla quale parteciperanno anche i vertici dell’Associazione nazionale alpini.