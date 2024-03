Ecco perché il sottopasso si allaga e chi deve intervenire per risolvere il problema

Il sottopasso che al primo acquazzone finisce a mollo per problemi di mancanza di pulizie, dovrà essere ripulito dal Comune di Monza. Questa la risposta che Roberto Civati, referente del gruppo Controllo di Vicinato che più volte nel corso di questi anni aveva sollevato il problema, ha ricevuto da Anas. Il sottopasso in questione è quello della SS36 che dalla rotonda di via Monte Generoso conduce al centro commerciale Bennet di via Lario.

In questi anni Civati si è visto più volte rimbalzare da un ufficio all’altro senza (ad oggi) risolvere il problema. Adesso (forse) la telenovela è arrivata ai titoli di coda. Nella giornata di venerdì 1 marzo Roberto Civati ha ricevuto la risposta direttamente da Anas che dovrebbe mettere la parola fine al rimbalzo di competenze.

Nell’email Anas ha precisato al monzese che “i tecnici hanno effettuato ulteriori sopralluoghi e confermano quanto precedentemente espresso.

Gli allagamenti sono provocati dalle acque piovane che entrano dagli imbocchi del sottopasso e non trovano i tombini, predisposti per il loro smaltimento, puliti e liberi da detriti portati all'interno dall'acqua stessa. Vorrà pertanto inoltrare la segnalazione al Comune di Monza che gestisce la viabilità dei due sottopassi”. Civati spera quindi che il Comune di Monza intervenga per la rimozione della sporcizia, così da risolvere una volta per tutte il problema-.