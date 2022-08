Una app per scoprire il pronto soccorso più vicino e sapere se c'è coda

Una app non solo per conoscere il pronto soccorso più vicino ma anche per sapere, in tempo reale, se bisognerà aspettare a lungo prima di essere visitati. Questa l'opzione della app (di regione Lombardia) Salutile Pronto Soccorso.

Dal proprio smatphone o tablet è possibile sapere quale è il pronto soccorso (pubblico o privato) più vicino, sempre sul territorio della Lombardia. Per utilizzarlo non serve autenticarsi. La app è disponibile gratuitamente per dispositivi Android (su Google Play, App Gallery di Huawei) e iOS (App Store di Apple).Inoltre da alcune settimane è possibile selezionare un pronto soccorso da visualizzare sempre in primo piano e lasciare un feedback sul servizio.

Il funzionamento è molto semplice: la app permette di visualizzare, su mappa o in elenco, i pronto soccorso pubblici e privati più vicini presenti sul territorio lombardo. Inoltre, nel dettaglio di ogni struttura puoi avviare attivare il navigatore per raggiungerla. Ma non solo: app ti permette di conoscere il grado di affollamento e di visualizzare il numero dei pazienti in trattamento e in attesa, suddivisi per codice triage in base alla gravità.Per assistenza, è possibile contattare il numero verde 800.030.606 (dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00), oppure scrivere una e-mail all’indirizzo: contactcenter-siss@regione.lombardia.it.

Naturalmente si ricorda che in caso di emergenza bisogna telefonare al numero unico 112.