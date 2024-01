Il disperato appello della fidanzata del ragazzo precipitato sul Grignone: "Cerco Markus"

"Lunedì il mio fidanzato è rimasto gravemente ferito cadendo durante un'escursione al canale ovest della Grigna settentrionale. Al momento è ricoverato al San Gerardo di Monza. Sto cercando il suo compagno, so solo che è canadese e si chiama Mark, e ha chiamato lui i soccorsi. Spero qualcuno riesca ad aiutarmi Grazie di cuore".

Con queste parole, come riportato da LeccoToday.it, Serena A. ha affidato ai social il proprio accorato appello per ritrovare il ragazzo che lunedì pomeriggio accompagnava il suo fidanzato durante l'escursione sul Grignone ad ha allertato i soccorsi dopo la caduta in cui è precipitato per circa 100 metri. Le condizioni del ragazzo, residente ad Arcore, restano gravi. Dopo essere precipitato per un centinaio di metri in un canalone nella zona del Rifugio Brioschi è stato soccorso da una squadra della XIX delegazione lariana del Soccorso alpino dalla stazione di Barzio con l'appoggio dell'elicottero di Areu decollato da Bergamo.

L'appello

Nella caduta il giovane escursionista ha riportato lesioni gravi: un trauma cranico, a volto e schiena, e traumi multipli agli arti. Dopo essere stato verricellato a bordo del velivolo, si è provveduto al trasporto in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Martedì, l'appello della fidanzata scritto anche in inglese e rilanciato su un gruppo facebook dedicato all'arrampicata su ghiaccio.