L'Armadio dei poveri è rimasto vuoto: serve cibo per le famiglie bisognose

La dispensa dell’Armadio dei poveri è rimasta pressoché vuota. La generosità è tanta, ma le richieste di aiuto sono di più, così che in poche settimane la dispensa si è svuotata. Sugli scaffali dell’associazione - che da anni aiuta oltre 300 famiglie di Monza e Brianza che fanno fatica ad arrivare a fine mese - non è rimasto molto: qualche bottiglia di passata di pomodoro, qualche scatola di pasta, qualche barattolo di piselli e fagioli.

Ma non basta e Roberta Campani, presidente dell’Armadio dei Poveri, lancia un appello disperato ai benefattori. “Abbiamo bisogno di aiuto”, ha spiegato a MonzaToday. Servono tonno, legumi, pasta, olio, riso, sughi, zucchero, caffè, biscotti, merendine, marmellate. “Per fortuna la dispensa con il cibo per neonati e bambini è ben rifornita – aggiunge -. Ma siamo davvero messi male per la dispensa con il cibo per famiglie, single e anziani. Non ci è rimasto quasi nulla e non voglio pensare a quelle famiglie che, in questi giorni di festa, non riusciranno a portare in tavola neppure un piatto di pasta con un sugo pronto”.

Purtroppo la situazione povertà sta peggiorando. Roberta Campani ogni giorno tocca con mano il disagio di tante persone che chiedono aiuto per la spesa, o anche per il vestiario. Mamme che non riescono a comprare i vestiti ai bambini che crescono velocemente; ma molte volte diventa un lusso anche la prima colazione, o il frutto da mettere nello zaino del figlio che va a scuola. “Noi seguiamo circa 300 famiglie - aggiunge -. Italiani e stranieri, giovani e anziani, single e famiglie con bambini che purtroppo, anche nelle nostra ricca Brianza, hanno difficoltà a trovare un lavoro e a far quadrare il bilancio familiare”. Chi vuole aiutare l’Armadio dei Poveri può portare gli alimenti direttamente in sede (in via Santa Lucia 14/A) il lunedì dalle 10 alle 17, il giovedì dalle 14 alle 17, e il sabato dalle 10 alle 17. Ulteriori informazioni e recapiti sulla pagina Facebook dell’associazione.