Aprono le case di comunità: che cosa sono e che servizi offrono

Il taglio del nastro è previsto per domani, giovedì 20 gennaio. Quando in Brianza apriranno le case di comunità, una a Giussano (nel presidio territoriale di via Milano 65) e una a Vimercate (nella ex palazzina in prossimità dell'ospedale in attesa di essere trasferita nel vecchio ospedale). Entrambe sono gestite dall'Asst Brianza.

All’interno delle case della comunità lavoreranno in équipe medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, in collaborazione con infermieri di famiglia, specialisti e altri professionisti sanitari come logopedisti, fisioterapisti, dietologi, tecnici della riabilitazione e assistenti sociali.

“Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la casa della comunità è definita come un servizio strategico per rafforzare le prestazioni erogate sul territorio attraverso la creazione di reti di prossimità per l’assistenza territoriale, l’assistenza domiciliare, le cure primarie e il supporto sociale e assistenziale - spiega Guido Grignaffini, direttore socio sanitario dell'Asst Brianza -. L’obiettivo é la più efficace integrazione possibile fra tutti i servizi socio-sanitari”.

Alla Casa di comunità di Vimercate potranno afferire i cittadini che risiedono nei comuni di Vimercate, Burago Molgora, Bernareggio, Aicurzio, Sulbiate, Ronco Briantino, servendo una popolazione di quasi 52mila abitanti. Mentre alla casa di comunità di Giussano afferiscono i residenti a Giussano e a Seregno, offrendo il servizio a circa 71mila abitanti.

La casa di comunità a regime sarà aperta dalle 8 alle 20. In questa prima fase iniziale nelle case di comunità di Giussano e di Vimercate saranno attivati i servizi di front office e accoglienza (dove si potranno prenotare visite, acquisire informazioni, pagare il ticket mediante POS, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20); il punto unico di accesso (PUA) per l’accesso dei pazienti fragili che hanno necessità di essere presi in carico dalla rete dei servizi sociosanitari (rivolto prioritariamente ai cittadini dei Comuni afferenti) e sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, mercoledì anche il pomeriggio dalle 13.30 alle 16; l'ambulatorio degli infermieri di famiglia e di comunità che forniranno i servizi di iniezione di farmaci, medicazione, rimozione dei punti e dove sarà promossa la cultura ed educazione alla salute. Saranno prestazioni prenotabili con impegnativa del medico curante, su un’agenda dedicata al primo accesso, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 11 ed il mercoledì anche dalle 13.30 alle 16.

Nella casa di comunita saranno presenti anche gli ambulatori specialistici con la presenza dei medici di medicina generale del territorio di riferimento della casa della Comunità, e i medici specialisti dell’area della cronicità (diabetologi, pneumologi, cardiologi, neurologi, ed internisti) per visite specialistiche con slot dedicati e prenotabili solo dal medico di famiglia; consulto telefonico/teleconsulto, disponibilità per valutazioni in equipe multidisciplinari.

In questa prima fase le prenotazioni, con prescrizione sulla quale dovrà essere esplicitata la richiesta di attivazione dell'ambulatorio presso la Casa della Comunità, potranno essere effettuate direttamente dagli interessati nella fascia oraria di apertura oppure mediante chiamata telefonica allo 039 6654455, dalle ore 14.30 alle ore 19.30.

La casa di comunità di Giussano comprende anche punto prelievi, radiologia, poliambulatorio, neuropsichiatria infantile, commissione invalidi, odontoiatria, protesica e cure palliative.