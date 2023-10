Per un giorno nel cielo sopra la Brianza aquiloni giganti da cui "piovono" caramelle

Spettacolo di aquiloni giganti, lancio delle caramelle e laboratorio di costruzione aquiloni. Questa la "sorpresa" di Halloween che c'è in serbo a Ornago, nel campo di zucche Shirin.

"L’organizzatore del festival degli aquiloni più grande d’Italia, per il giorno di Halloween, sarà nostro ospite" annunciano Elmina e Carolina Brambilla, titolari dell'attività che dopo l'esplosione di giallo in estate con il labirinto di girasoli, in autunno ospita il campo di zucche con spettacolari allestimenti a tem autunnale. E per la giornata di Halloween non ci saranno solo zucche.

"Il cielo si tingerà con i colori di aquiloni giganti nel campo di zucche. Lancio delle caramelle e magico volo in notturna di installazioni illuminate per creare un’atmosfera unica nelle notte delle streghe" annunciano.

Martedì 31 ottobre nel campo di zucche a partire dalle 11 è previsto il volo degli aquiloni e le installazioni. L'ingresso al campo ha un costo di 5 euro.

Nel pomeriggio sono in programma anche dei laboratori di costruzione degli aquiloni (solo su prenotazione sul sito: shirintulipani.it). Orario: 1’ turno ore 15.00 2’ turno ore 17.00 Età: dai 3 ai 12 anni. Costo: 15,00 euro (compreso ingresso al campo che si trova in via Cascina Rossino).