Trovano e salvano la tartaruga schiacciata da un'auto

L'hanno trovata per strada con il guscio rotto e sanguinante. E se non fossero prontamente intervenuti la poverina sarebbe di certo morta.

È stato un intervento davvero provvidenziale quello dei due cittadini di Arcore che, nella giornata del 2 luglio, hanno tratto in salvo una tartaruga che era stata schiacciata da un'automobile. I due cittadini, infatti, hanno trovato la piccola testuggine per terra, su via della Fornace, ad Arcore, con il guscio rotto e piena di sangue. Evidentemente schiacciata dalle ruote di un'auto. Decisi a non lasciarla morire l'hanno dunque raccolta e l'hanno portata presso la sede del centro dove sono soliti riunirsi gli amici del coro Lo Chalet degli alpini della sezione Ana cittadina, in via della Maiella.

E sono stati proprio i componenti del coro arcorese a raccontare sulla loro pagina Facebook a spiegare quanto accaduto dopo il ritrovamento della tartarughina: "Dopo averla messa al sicuro e all'ombra l'abbiamo portata alla clinica veterinaria, dove il dottor Domenico l'ha subito accolta, medicata e ricoverata". Un lieto fine possibile, dunque, grazie a presone che, pur trattandosi di una tartaruga, non hanno girato la testa dall'altra parte.

Interessandosi anzi al destino del piccolo animale e facendo di tutto per salvargli la vita. Di qui l'elogio degli alpini arcoresi: "Al nostro chalet è stata una giornata calda e fatta di brave persone, che ancora esistono. Già proprio cosi: una giornata di gente sensibile, che non ha lasciato "correre" Grazie ai due cittadini che ci hanno portato la tartaruga e grazie al dottor Domenico, grande eroe di questa giornata".