Raccolta straordinaria in mezzo alla strada: servono coperte, vestiti e scarpe

L’Armadio dei poveri continua a lavorare. Anche senza una sede. E in questa settimana Roberta Campani, presidente del sodalizio da anni impegnato n città nell’aiuto ai senzatetto e alle famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà, ha organizzato due giorni di raccolte straordinarie. Martedì 26 settembre e sabato 30 settembre Roberta e i suoi volontari dalle 14 alle 18 saranno a Monza in via Vasari per raccogliere le donazioni e poi destinarle alle persone che continuano a telefonare all’associazione.

“La richiesta di aiuto non si ferma - racconta Campani a MonzaToday -. Noi in queste settimane dovremmo essere concentrati esclusivamente sulla ricerca in città di un magazzino o di un box di circa 100 mq dove poterci trasferire. Ma le richieste di aiuto che ci arrivano sono tantissime. Non solo le famiglie che con la ripresa dell’anno scolastico stanno affrontando tante spese, ma anche le persone senza fissa dimora che vivono per strada o che alloggiano presso strutture di accoglienza. Ci chiedono tute, giubbotti, pantaloni, scarpe sportive. Oltre alle coperte. Noi non possiamo girarci dall’altra parte e far finta di nulla”.

Da qui la decisione di organizzare due raccolte straordinarie proprio nella via dove ancora per pochi giorni l’associazione avrà a disposizione un box dove stoccare il materiale. “Noi, purtroppo, dopo la chiusura obbligata della nostra sede per inagibilità all’interno dell’area comunale dello Spazio 37 siamo sempre alla ricerca di una sede che, malgrado la disponibilità a pagare un affitto, non troviamo - conclude -. Ma non possiamo neppure ignorare l’appello che ci arriva dalle persone. Chi può chi aiuti: servono vestiti, coperte e scarpe non solo per uomini, ma anche per donne e bambini”.