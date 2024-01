L'ascensore che non funziona (quasi) mai per colpa del maltempo e dei vandali

A Monza c’è un ascensore che non funziona (quasi) mai. Prima messo ko dai nubifragi dello scorso luglio, poi dai vandali che non appena l’ascensore era stato aggiustato l’hanno nuovamente manomesso. Il caso è finito anche in consiglio comunale: durante la seduta di lunedì 15 gennaio l’assessore Marco Lamperti ha ripercorso il calvario dell’ascensore del sottopasso ciclopedonale di via Bergamo che ormai dalla scorsa estate è (quasi) sempre fuori uso. Adesso, per la cronaca, l’ascensore funziona: è stato sistemato negli ultimi giorni.

Il primo disagio a luglio quando il nubifragio aveva allagato il sottopasso e danneggiato il motore.“Le tempistiche per la sua sistemazione sono state lunghe perché è stato necessario recuperare i pezzi - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici -. L’ascensore era stato riparato ad ottobre con interventi che non solo l’hanno rimesso in funzione, ma eviteranno allagamenti quando ci saranno ancora acquazzoni”.

I monzesi che ogni giorno percorrono quel sottopasso hanno gioito per poco. La settimana successiva l’ascensore era di nuovo fuori servizio, con grandi disagi per i molti anziani che lo utilizzano per andare dal rione Amati in centro e viceversa. Questa volta, però, la colpa non era del maltempo ma dei vandali. “Erano state forzate le porte, distrutte le tastiere e le telecamere di videosorveglianza – ha spiegato Lamperti -. Il guasto è stato riparato subito dopo le feste di Natale e adesso l’ascensore è tornato in funzione”. Anche questa volta i tempi sono stati lunghi perché è stato necessario recuperare i pezzi di ricambio. Lamperti ha annunciato anche che verranno effettuati interventi per mettere le telecamere più in alto evitando così che vengano nuovamente danneggiate.