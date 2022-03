Lavori di asfaltatura, modifiche alla viabilità tra viale Stucchi e viale delle Industrie

Fino al 9 marzo lungo viale Stucchi, viale delle Industrie, viale Marconi e nel sottopasso di via Buonarroti sono in programma lavori di asfaltatura. Nelle giornate di cantiere sono previsti alcuni restringimenti di carreggiata.

Dal municipio fanno sapere che per non coinvolgere le fasce orarie di maggior flusso veicolare nel tratto gli interventi saranno concentrati tra le 10 e le 16. Nella carreggiata ovest di viale Stucchi, viale delle Industrie, sottopasso Buonarroti e via G. Marconi (fino a imbocco tangenziale), sono previsti restringimenti di carreggiata.

Inoltre nello specifico, per la giornata di giovedì 3 marzo, in viale Marconi, per il ripristino dell’illuminazione pubblica dalle 9:30 alle ore 15:30 a seconda dello stato di avanzamento lavori per consentire le lavorazioni sul parterre centrale ci saranno restringimenti di carreggiata nella corsia in direzione nord e in tutta l'area di cantiere la velocità massima consentita sarà di 20 Km/h. "Durante la fase non lavorativa, l’area di cantiere sarà ridimensionata per quanto possibile" precisano dal municipio.