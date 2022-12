Un assegno di 60mila euro per Pizzaut

Babbo Natale da Pizzaut è arrivato in anticipo e con un cospicuo assegno di 60mila euro. Un regalo di Natale molto importante quello fatto da Coop Lombardia alla prima pizzeria in Italia completamente gestita da persone autistiche. I fondi serviranno ad aprire il secondo locale che verrà inaugurato il 2 aprile 2023 a Monza, nell'area ex Philips, oggi ribattezzata Energy Spring Park.

La consegna nei giorni scorsi, in un clima di grande festa con l'intervento di Omar Pedrini che si è esibito insieme a Lorenzo, uno dei camerieri autistici che lavorano da Pizzaut. Una settimana da incorniciare quella appena trascorsa per Nico Acampora, papà di Pizzaut: oltre al lauto sostegno di Coop Lombardia, il 15 dicembre è stato insignito del titolo di cavaliere della Repubblica da parte del presidente Sergio Mattarella.

Coop Lombardia da sempre è al fianco di PizzaAut e questa donazione servirà appunto ad affrontare le spese per l'inaugurazione del secondo locale a Monza che darà un’opportunità lavorativa per 25 giovani ragazzi. "La somma che abbiamo destinato a Pizzaut - si legge sulla pagina social di Coop Lombardia - è il risultato ottenuto dalle attività di fundraising 2022. Il nostro sostegno continuerà in futuro e anche tu puoi fare la tua parte. Dopo il grande successo dei panettoni e dei pandori, esauriti in pochi giorni, è possibile contribuire anche acquistando lo spumante Extra Dry Santero-Pizzaut 'No inclusion no party', che si potrà portare in tavola per Natale e Capodanno e dare un sapore ancora più giusto ai tuoi brindisi".

Il nuovo locale di PizzAut di Monza sarà qualcosa di grandioso: il locale si estenderà su 1.200 mq. "Dove potremo far lavorare altri 25 ragazzi autistici, dando loro dignità, competenze e speranza di un futuro migliore - ricorda Acampora -. Un ristorante di 1200 mq dove faremo Aut Academy, un'accademia formativa dove poter formare altri ragazzi autistici al mondo della ristorazione in una cucina ampia oltre 200 mq. Un ristorante di 1200 mq dove costruiremo 2 alloggi come palestra di autonomie per i ragazzi, dove potranno sperimentare la vita autonoma".

Ma per realizzare questo grande progetto nei tempi previsti da Acampora e dai suoi ragazzi c'è bisogno dell'aiuto di tutti: le aziende che vogliono sostenere la pizzeria dove viene sfornata la pizza più buona della galassia conosciuta possono inviare un'email a direzione@pizzaut.it; i privati che desiderano fare una donazione possono andare sul sito www.pizzaut.it.