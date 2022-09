L'autodromo diventa virtuale e approda nel Metaverso

Un autodromo virtuale, dove entrare, correre e vincere. In occasione del suo primo centenario il Tempio della Velocità di Monza entra nel web 3.0. Il Monza Meta Circuit sarà infatti il primo autodromo virtuale nel Metaverso al mondo. Il Circuito e le sue principali strutture sono state riprodotte fedelmente nel mondo virtuale di The Nemesis, piattaforma di intrattenimento per la creazione di Metaversi, offrendo agli appassionati un’occasione inedita e straordinaria: sarà infatti possibile visitare il complesso con il proprio Avatar in qualunque momento, gratuitamente e in totale libertà, accedendo al Monza Meta Circuit con i propri device da ogni parte del mondo.

Un autodromo virtuale

L’experience offerta agli utenti sarà unica e totalmente immersiva. In occasione del prossimo Gran Premio d’Italia, inoltre, il Monza Meta Circuit ospiterà infatti la prima Meta-Challenge della storia. Gli utenti potranno mettersi alla prova gareggiando sul circuito virtuale a bordo delle proprie monoposto, vivendo da protagonisti le emozioni adrenaliniche della gara ed entrando, di fatto, nella leggenda. L’accesso alla Centenary Race, la prima Monza Meta-Challenge in programma per l’11 settembre dalle 18:00 alle 20:00, sarà riservato ai possessori dei Monza Token, che avranno così la possibilità di diventare i primi vincitori della gara virtuale di Monza. Monza Fan Token e Monza Vip Token sono gli esclusivi NFT in edizione limitata che permetteranno ai possessori di godere di benefit esclusivi, sia nel mondo virtuale che in quello reale. Acquistando uno dei 1.000 Fan Token o uno degli esclusivi 200 Vip Token, l’utente entrerà nella nuova era di Autodromo Nazionale Monza da assoluto privilegiato.

Il certificato di proprietà dei Token in serie limitata è collezionabile e rivendibile, un vero e proprio memorabilia celebrativo 3.0. I Token permetteranno ai possessori di prendere parte a una serie di eventi, challenge e attività di gaming esclusive all’interno del Monza Meta Circuit per la stagione 2022-2024. I Vip Token, inoltre, garantiranno l’accesso anche a una serie di special benefit ed eventi dei partner del Monza Meta Circuit. Il progetto Monza Meta Circuit e i Monza Token sono realizzati e curati da Nfactory, startup italiana specializzata nella realizzazione di prodotti e tecnologie Web 3.0 dedicati a grandi aziende.