Da Roberto ad Antonio: la famiglia che da tre generazioni produce la regina del risotto alla monzese

Oltre alla luganega, prodotta per un quintale a settimana, lo speciale filetto di maiale stagionato, una rarità unica nel suo genere in Italia.

A produrre tali prelibatezze il Salumificio Terruzzi sas, l'azienda nata a Tregasio di Triuggio nel 1955 dallo spirito imprenditoriale del brianzolo Antonio Terruzzi e oggi condotta dal figlio Roberto. Un luogo divenuto iconico fra gli estimatori delle specialità culinarie brianzole e la cui fama è divenuta negli anni sempre più grande grazie anche alla capacità di unire tradizione e modernità.

Fattivo e dalle mille risorse, così com'è nel vero spirito brianzolo, dopo essersi cimentato in diversi mestieri Antonio ha infatti deciso di specializzarsi nella lavorazione della carne suina e di fondare così una propria attività. Un piccolo laboratorio, una casa - bottega che in mezzo secolo di vita e con tanto impegno si è traformata in una vera e propria azienda di produzione artigianale che, oltre a trattare salumi di ogni tipo, si è specializzata nella produzione della luganega monzese, la salsiccia per eccellenza della Brianza. in una delle realta più apprezzate realtà del territorio.

Grazie anche alla passione ereditata da Bruno e Roberto, figli di Antonio. Prorio Roberto (dopo la morte del fratello Bruno) è ora al timone dell'attività di famiglia, e insieme al suo braccio destro Giuliana lavora con fare indefesso per promuovere più in generale le specialità culinarie del territorio. Non è un caso che, lo scorsao anno, sia stato tra i fondatori dell'ormai nota associazione Produttori Luganega di Monza. "Quando abbiamo cominiciato la produzione della luganega ne producevamo dai 5 ai 10 chili a settimana - ha spiegato Roberto - Oggi la nostra produzione si aggira sul quintale. Segno che la luganega è diventata una vera regina della tavola. Lo vediamo dalla grande varietà di compratori, provenienti da ogni dove e per il 90% privati, che varcano la porta del nostro salumificio. E in questo, anche l'attività di promozione dei nostri prodotti tipici che abbiamo portato avanti con gli altri soci dell'associazione è stata fondamentale".

La ricetta della luganega, spiega Roberto, è ovviamente sempre la stessa da secoli (ovvero con l'aggiunta di formaggio grana, brodo di carne e vino). E continua a funzionare. Ma c'è anche un altro prodotto che l'azienda Terruzzi produce e che rappresenta una sorta di rarità unica nel suo genere. "Si tratta del filetto di maiale stagionato. E prodotto con dei tagli di carne suina selezionati ad hoc, provenienti da piccoli macellatori locali. Ne produciamo almeno un centinaio di pezzi a settimana, e gli ordini ci arrivano praticamente da tutta Italia".

Nata come piccola realtà, il Salumificio Terruzzi è dunque oggi un piccolo colosso (che nel frattempo ha cambiato location e oggi occupa uno stabile di ben due piani) conosciuto praticamente ovunque per le sue specialità. Che sanno di tradizione e di modernità. E che rilanciano la Brianza e le sue cose buone nel mondo.