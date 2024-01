Monza invasa dalle befane in moto: centinaia di centauri hanno sfilato per le vie della città

Erano oltre 200, un numero importante visto il meteo. In piazza c'erano anche il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore (con la passione per le moto) Carlo Abbà che non hanno voluto mancare a uno degli appuntamenti più attesi e amati delle festività natalizie monzesi. Malgrado il tempo non troppo clemente i centauri – dal cuore buono – non si sono lasciati spaventare e questa mattina, puntuali, hanno “invaso” con i loro meravigliosi bolidi piazza Trento e Trieste. È stata un grande successo l’edizione 2024 della Befana del motociclista, giunta alla 31esima edizione ed organizzata dal MotoClub Monza Oscar Clemencigh.

Come sempre la vera protagonista (oltre alla Befana) è stata la solidarietà con i meravigliosi centauri (e centaure) in molti casi abbigliati a tema che in sella ai loro bolidi hanno consegnato i doni ai bambini che stanno affrontando un momento di difficoltà. In piazza Trento è stato caricato il camioncino con i doni: panettoni, pandori, dolcetti, giocattoli e tanti piccoli pensieri che hanno portato un po’ di allegria ai bimbi che vivono in Cascina Canatalupo e al Centro Mamma Rita dove i motociclisti sono arrivati con i loro meravigliosi motori che hanno lasciato bambini e ragazzi a bocca aperta. Anche quest’anno la missione è stata compiuta: portare un sorriso, un dono e riscaldare il cuore di tanti bimbi.