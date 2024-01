La befana arriva in divisa: un carico di doni per i bimbi ricoverati negli ospedali brianzoli

La Befana a Monza e in Brianza è arrivata in anticipo. Una bella sorpresa quella fatta dalla polizia penitenziaria della casa circondariale di Monza ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria degli ospedali di Monza, Desio e Vimercate.

Nella mattinata di venerdì 5 gennaio la simpatica vecchina, scortata dagli agenti, ha portato tante calze e doni ai bimbi e ai ragazzi che in questi giorni sono ricoverati negli ospedali del territorio. Un piccolo gesto fortemente voluto dalla polizia penitenziaria: un gesto di solidarietà al quale hanno partecipato i familiari e gli amici del personale della penitenziaria monzese con il contributo di Casanova (Arcore) per l’acquisto dei giochi donati ai piccoli degenti dell’Irccs San Gerardo di Monza. Ma non solo calzette, dolci e giochi. Ma non solo: la Befana della polizia penitenziaria ha donato all’ospedale di Vimercate una carrozzina e alla pediatria dell'ospedale di Desio 5 play station per rallegrare la degenza dei ragazzi.