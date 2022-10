Il comune senza barriere architettoniche nell'arte

A Bellusco l'arte è accessibile a tutti. Anche a chi ha disabilità sensoriali. Un grande traguardo quello raggiunto dal piccolo comune del vimercatese con poco più di 7.300 abitanti. Grazie a un progetto finanziato dalla regione Lombardia (all'interno del bando 'Ogni giorno in Lombardia') e al patrocinio oneroso della Fondazione della comunità di Monza e Brianza il comune di Bellusco ha realizzato percorsi multisensoriali per rendere accessibili i suoi monumenti anche alle persone con disabilità sensoriali.

Verrà inaugurata il 15 ottobre alle 16.30 nella chiesa di Santa Maria Maddalena di Camuzzago il progetto “Arte davvero per tutti", percorsi multisensoriali per fruitori con disabilità sensoriali e cognitive per rendere accessibile a ciechi, sordi, persone che utilizzano la Comunicazione Aumentativa Alternativa i tre gioielli presenti in paese: il Castello Da Corte (del Quattrocento), la chiesa di Santa Maria Maddalena di Camuzzago del XII secolo, l’ottocentesca Chiesa parrocchiale.

Il progetto

Il progetto prevede la realizzazione nei tre edifici di un servizio di audiodescrizione attraverso qrcode; di video in LIS, sottotitolati e messi in voce, solo in lingua italiana; l’organizzazione di una visita guidata con la presenza dell’interprete LIS; mappe tattili degli elementi più interessanti dei tre siti e scansione 3D di un affresco del Castello da Corte; presentazione in carattere facile da leggere e caratteri ingranditi; tavole in CAA; visite guidate al buio o nel silenzio; materiale informativo cartaceo e on line specifico per promuovere il progetto. Le audio e video descrizioni saranno disponibili tramite qr code e quindi sempre utilizzabili tramite telefono cellulare da chiunque vorrà utilizzarle, previo accordo per l’apertura dei tre siti. Le mappe tattili e le mappe in CAA saranno sempre messe a disposizione.

Entro la fine dell'anno tutti e tre i gioielli di Bellusco saranno accessibili alle persone con disabilità sensoriale: il 12 novembre sarà inaugurato il percorso nella chiesa di San Martino, e il 18 dicembre quello nel Castello Da Corte. Il progetto ha ricevuto anche l’adesione della parrocchia e della proprietà della chiesa di Camuzzago.

Mettersi nei panni degli altri

Ma non sarà un progetto solo per chi ha disabilità. Le visite guidate audio e videodescritte saranno aperte - al buio (con una benda nera) o nel silenzio (con cuffie insonorizzanti) - anche a chi vede o sente, per rendersi conto di tutto quello che ci si perde quando si partecipa ad una visita guidata utilizzando soprattutto uno dei nostri sensi, dimenticando gli altri.

“Per un ente pubblico è un dovere - spiegano il sindaco Mauro Colombo e l’assessore alla Cultura Leila Codecasa - progettare e realizzare azioni concrete affinché ci siano uguali e specifiche opportunità per tutti anche in campo culturale. Perché, davvero, il mondo cambia con i nostri gesti, non con le nostre parole e spesso i limiti sono solo segno della nostra incapacità di superarli. Davvero ci sono tanti modi, per tutti e per ciascuno, di scoprire preziosi beni che ci circondano”.

Il progetto è stato realizzato grazie anche al sostegno della Parrocchia San Martino Vescovo e della famiglia Colombo, proprietaria della chiesa di Camuzzago. Il progetto è stato realizzato dal Comune di Bellusco, dall’associazione culturale Fedora di Milano, dall’associazione culturale Art u di Bellusco e dall’associazione culturale Teatro dell’Aleph di Bellusco. La scansione 3D dell’affresco in Sala della Fama in Castello è stata realizzata da Aerariumchain. Il comune ha recentemente chiesto un altro contributo al Pirellone per poter rendere accessibili anche i 12 totem turistici dislocati sul territorio e per costruire un tour accessibile della memoria lombarda per le vie del paese.

Il grande valore dell'iniziativa

"Un progetto davvero interessante e dall’alto valore etico e sociale, che intende promuovere percorsi artistici accessibili a tutti, alla scoperta delle bellezze di Bellusco - commenta l'assessore regionale al Turismo Lara Magoni -. Un’iniziativa lodevole, che pone al centro le persone con disabilità, che dimostra come l’arte, la storia, la cultura e le tradizioni siano percorsi fruibili da tutti i cittadini, grazie a strumentazioni tecnologiche adeguate. Rivolgo i miei complimenti agli enti organizzatori che hanno colto in pieno lo spirito del bando ‘OgniGiorno inLombardia’: valorizzare le eccellenze locali, permettendo a tutti di apprezzarne le caratteristiche e peculiarità”.

“L'arte è per tutti”: quante volte l’abbiamo sentito? - aggiunge Marta Petenzi, segretario generale della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza -. Tutti noi crediamo che l’arte sia per tutti. Almeno, che dovrebbe essere così. Ma quante volte è davvero così? Quando la visita a un bene storico e architettonico o a una mostra d’arte si trasforma davvero in un’esperienza in grado di soddisfare le esigenze di tutti i potenziali fruitori? Forse capita troppe poche volte. E allora dobbiamo lavorare, insieme, perché quel ‘troppo poche’ si ribalti, a favore di un ‘quasi tutte le volte’. Meglio: ‘sempre’”.