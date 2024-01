In Brianza il mega pranzo solidale per sostenere le adozioni a distanza

In Brianza un pranzo solidale per sostenere le adozioni a distanza.

È stata una giornata di solidarietà in quel di Bernareggio, dove si è tenuta la terza edizione di "Pranziamo insieme", un pranzo solidale organizzato nell'ambito dell'iniziativa "Solidarietà con gusto" che sostiene i progetti di adozione a distanza e cooperazione nei Paesi in via di sviluppo realizzati dai cittadini bernareggesi. L’evento è il risultato della collaborazione tra il comune di Bernareggio e Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi. Che, per l’occasione, si è occupata dell’allestimento e della realizzazione di un ricco menù.

Un momento gioioso, al quale hanno preso parte l'amministrazione comunale e decine di cittadini.

"'Pranziamo Insieme' nasce come momento di accoglienza e condivisione per la comunità, per conoscersi e fare rete partendo dal valore conviviale della tavola - hanno spiegato gli organizzatori - Negli ultimi anni, all’aspetto di comunanza, si è aggiunto quello solidale, devolvendo il ricavato del pranzo a una causa sociale. Quest’anno, parte del ricavato è stato devoluto a 'Solidarietà con gusto', l’iniziativa del comune di Bernareggio che da 15 anni sostiene progetti di adozione a distanza e cooperazione sui territori interessati dalle adozioni. Le donazioni raccolte ogni anno permettono di proseguire i progetti di adozione a distanza per 4 bambini a Belo Horizonte e 3 ragazzi a Warangal". Per informazioni visitare il link dedicato sulla pagina del comune.

"Grazie alla collaborazione di Sodexo, in particolare del gruppo che si occupa della refezione scolastica per il nostro istituto comprensivo, possiamo offrire alla comunità un momento che unisce convivialità e solidarietà - ha dichiarato Jamila Abouri, assessore alle Politiche Sociali del comune di Bernareggio -. Siamo lieti di dare il nostro contributo all'iniziativa 'Solidarietà con gusto' a cui anche quest'anno hanno aderito numerose associazioni e gruppi politici di Bernareggio: un segnale di coesione importante per la nostra comunità".

"Siamo molto orgogliosi di collaborare alla realizzazione di 'Pranziamo insieme' a fianco del comune - ha commentato Valentina Usai, responsabile di Unità Sodexo Italia - Il valore del nostro servizio si esprime anche e soprattutto nella creazione di momenti di valore per la comunità, nella quotidianità del pasto a scuola come nel sostegno a iniziative di valenza sociale"

Gustosissimo, per la giornata, il menù realizzato da Sodexo Italia: crepes filanti ripiene di spinaci e ricotta, bucatini all'amatriciana e spaghetti pomodoro e basilico, arrosto d’arista al profumo di agrumi e filetto di nasello al forno, patate saporite al forno e dolci del buon augurio. Quanto basta insomma per deliziare il palato, e che nel contempo serve ai bernareggesi per fare del bene.

Sodexo opera nel comune di Bernareggio da 10 anni gestendo il servizio di ristorazione all’interno di una scuola di infanzia, due scuole primarie e una secondaria, per un totale di 750 pasti al giorno.