Cambia la viabilità: la strada di fianco al Parco resterà chiusa due mesi

Cambia la viabilità in una delle vie più battute in Brianza.

Per via dei lavori di ammodernamento dell’acquedotto pubblico di Biassono portati avanti da BrianzAcque per ben due mesi via Parco resterà infatti chiusa.

L’ultimo step dell’intervento di ammodernamento dell'acquedotto, intervento da oltre 1 milione di euro (con i fondi Pnrr) che interessa la frazione di San Giorgio, si avvia dunque verso le fasi conclusive. Entro fine mese le ruspe lasceranno via Regina Margherita e la strada verrà definitivamente riaperta. Quindi, il cantiere per la sostituzione delle vecchie reti idriche riprenderà lunedì 8 aprile, appunto in in via Parco, con la chiusura del tratto compreso tra via Brenno e via Regina Margherita, sino alla fine dei lavori prevista per gli inizi di giugno.

La chiusura dell’arteria, necessaria per l’esecuzione delle opere, è stata concordata con l’amministrazione comunale, con la polizia locale e con le imprese impegnate nella riqualificazione dell’Autodromo di Monza. Così da consentire la continuità dei due cantieri.

Il percorso viabilistico alternativo per il collegamento Est (Lesmo/Peregallo/S.Giorgio) - Ovest (Biassono/SP6) prevede il passaggio da via Madonna delle Nevi, via Pessina e via Volta.