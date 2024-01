Anno nuovo, contatori dell'acqua nuovi e più "intelligenti": ecco dove

Anno nuovo, contatori nuovi. E più "intelligenti".

Dopo la riqualificazione di intere tratte di acquedotto cittadino, scatta la sostituzione dei vecchi contatori dell’acqua con nuovi apparecchi "intelligenti". A Biassono, il progetto di BrianzAcque cofinanziato dal Pnrr con 50 milioni per la riduzione delle perdite idriche segna l’avvio della fase di digitalizzazione.

Quasi 3 mila (2.890 per l’esattezza) i contatori destinati ad essere smontati e rimpiazzati da più performanti apparecchiature smart di ultima generazione. Un’attività che permetterà a BrianzAcque di acquisire in tempo reale i consumi di ogni singola utenza con tutta una serie di vantaggi in termini di continuità, di trasparenza e di economicità nel servizio idrico fornito al consumatore.

BrianzAcque fa sapere ai cittadini che la sostituzione dei contatori è gratuita e non comporta l’obbligo di mostrare addetti bollette o altra documentazione. Gli interventi, effettuati da società incaricate, vengono comunicati con 48 ore di preavviso tramite affissione nelle zone interessate di appositi volantini. In caso di dubbi e sospetti, si invitano i cittadini a contattare il call center 800.005.191, che potrà fornire indicazioni sull’ effettiva presenza e sull’attività degli operatori in servizio in un determinato luogo e fascia oraria.