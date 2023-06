Il borgo brianzolo diventa un ristorante dove per cenare bisogna indossare qualcosa di giallo e rosso

San Giorgio, il delizioso borgo di Biassono, per una sera si trasforma in un grande ristorante all’aperto. Posate, tovaglioli, decorazioni per la tavola, cibo e bevande li dovranno portare i commensali. Le parole d'ordine saranno creatività e la fantasia, declinate nei colori giallo e rosso.

L’appuntamento è per il 17 giugno con l’evento “Cena una volta a San Giorgio”. Via Regina Margherita verrà trasformata in una grande tavolata. Dalle 19 al via l’allestimento dei tavoli, poi alle 20 inizia la cena. I partecipanti dovranno portare piatti, bicchieri, posate, tovaglioli, cibo e bevande. Non sono ammesse plastica e carta. Inoltre è richiesto ai commensali un dress code giallo rosso (abiti e/o accessori); stessi colori per le decorazioni della tavola. Naturalmente al termine dell’evento bisognerà lasciare il proprio tavolo pulito. Tavoli, sedie e tovaglie bianche verranno messe a disposizione dagli organizzatori. La creatività verrà premiata: i giurati consegneranno un riconoscimento ai tavoli meglio allestiti.

Per partecipare è necessario iscriversi inviando entro il 12 giugno, un’email a sangiorgioalegher@gmail.comm oppure inviando un messaggio WhatsApp al numero 389.4913231, o confermando la propria adesione ai negozianti di San Giorgio.