Vandali in azione, la "montagna" di rifiuti nel piazzale della stazione

Cartacce, immondizia e rifiuti di diverso tipo a terra, al centro della piazza. In stazione studenti e lavoratori diretti a prendere un treno, martedì mattina, ci sono arrivati camminando e schivando i rifiuti. All'alba il piazzale di via Arosio si è presentato con una piccola montagna di rifiuti rovesciati a terra e un bidone dell'immondizia sradicato. Forse un'opera di qualche vandalo in azione nella notte. Una fotografia di degrado che arriva da un'area già da tempo attenzionata e presidiata dalle forze dell'ordine.