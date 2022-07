Totti in campo a Monza: dove comprare i biglietti

Sale l'attesa per la Partita del cuore, il grande evento sportivo e benefico in programma il 7 settembre all'U-Power Stadium di Monza e che vedrà affrontarsi i campioni della Nazionale cantanti e quelli del Charity Team 45527. Tra i big a scendere in campo anche Francesco Totti, il grande campione e capitano della Roma.

I biglietti della partita (costo 5, 10 e 15 euro) saranno in vendita esclusivamente on line sul circuito Vivaticket. La partita, che inizierà alle 21.15 (sono attesi 16mila tifosi) verrà trasmessa anche su Rai 2 (in collaborazione con Rai Sport). A Monza e Brianza è già caccia al biglietto: un'occasione ghiotta non solo per assistere a un grande evento sportivo con campioni del calcio e dello spettacolo, ma anche per fare del bene. I fondi raccolti verranno infatti devoluti al Comitato Maria Letizia Verga impegnato a Monza da 40 anni a sostegno della lotta ai tumori infantili, e al Paese Ritrovato il villaggio monzese unico nel suo genere in Italia pensato e realizzato per le persone malate di Alzheimer. Francesco Totti non sarà solo. A scendere in campo anche Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Bob Sinclar, Fabio Aru, Marco Melandri, Marco Simone e dj Ringo.

La Nazionale italiana cantanti

La Nazionale italiana cantanti è nata nel 1987 ed è stata riconosciuta dal presidente della Repubblica nel 1996, grazie anche all’intervento del notaio Luciano Quaggia, anche se in realtà le sue radici risalgono al 1969 quando a Mogol fu chiesto di aiutare un amico ad acquistare un’ambulanza della Croce Verde. La formazione ha disputato oltre 700 partite giocando davanti ad oltre 95 milioni di spettatori, in tutti gli stadi italiani, e ha raccolto fondi per una cifra che supera i 100 milioni di euro interamente donati. "In un mondo sempre più fatuo ed egoista, dove il denaro diventa una qualità morale, abbiamo scelto una partnership che ci rende orgogliosi - commenta Enrico Ruggeri, presidente della Nazionale cantanti -. Ci siamo schierati una volta di più a tutela dei più deboli, al fianco delle persone che hanno pochissime possibilità di far sentire la loro disperazione, la loro solitudine e la loro voce. Siamo ancora una volta al servizio di una giusta causa. Ognuno di noi può fare qualcosa per questa Partita del Cuore e quindi per queste finalità. Sono figlio di una monzese ed essere qui mi fa ancora più piacere, sono orgoglioso che la Nic faccia parte di una cordata così nobile». "Dal 2005 la nostra Associazione, in collaborazione con le telefonie, opera al fianco della Nazionale cantanti per la raccolta fondi attraverso l’sms solidale che destina di volta in volta a importanti progetti del nostro Paese - aggiunge Titti Quaggia, vicepresidente dell'associazione La partita del cuore umanità senza confini -. Siamo orgogliosi di scendere in campo anche questa volta per aiutare, con grande impegno, il Paese Ritrovato della cooperativa La Meridiana e il comitato Verga".