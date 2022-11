Il bolide da 370 km/h che costa 7 milioni di euro nasce a Monza

Al mondo ce ne saranno solo sette esemplari. E ognuno di questi costerà sette milioni di euro. Un bolide che nasce a Monza e proprio nel tempio della velocità ha trovato la sua casa. E' la 777 hypercar, la monoposto che sfiora i 370 km/h dalle altissime prestazioni che sarà prodotta in edizione limitata dalla casa automobilistica777Motors, fondata dall’imprenditore e collezionista Andrea Levy.

Una monoscocca in carbonio omologata FIA, una sofisticata aereodinamica sviluppata da Dallara, che genera un incredibile downforce di 2.100 Kg alla velocità di 370 Km/h, un peso limitato di soli 900 Kg, e un’accelerazione laterale da 3,5 a 4 g, che tiene la vettura letteralmente incollata all’asfalto. Il motore è un V8 aspirato, 4.500 cc di cilindrata, che sviluppa 730 cv a 9.000 giri, alimentato da carburanti sintetici. Un gioiellino dell’automobilismo risultato di quanto di più avanzato e innovativo proponga l’ingegneria del settore: un modello non pensato per competere, ma per offrire a una clientela privata una hypercar a elevatissime prestazioni per uso esclusivo in pista, ispirata ai modelli endurance ma sviluppata senza dover sottostare ad alcun tipo di regolamento tecnico: il tempo sul giro stimato per la 777 hypercar in casa, all’Autodromo Nazionale Monza, è di 1 minuto e 33 secondi.

I sette esemplari prodotti della 777 hypercar saranno venduti a 7 milioni di euro ciascuno, trasportando i proprietari in un club d’élite che prevede training di preparazione tecnica e fisica dedicati, così da essere pronti a sopportare l’incredibile accelerazione laterale. I sette esemplari della 777 hypercar saranno sempre custoditi dal costruttore in quella che è la casa della 777 Motors, ovvero il circuito di Monza. E proprio qui i sette owners potranno scendere in pista ogni volta che lo vorranno e partecipare agli esclusivi eventi organizzati su misura per loro nel corso dell’anno.

L’autodromo sarà la casa dei 7 bolidi da 7 milioni di euro

L’Autodromo Nazionale Monza sarà la casa della 777 hypercar e dei suoi proprietari: per loro saranno organizzate giornate di test in pista dedicati ed esclusivi, con il team di ingegneri della 777 Motors che li aiuterà a sfruttare a pieno le potenzialità della monoposto. Ogni prestazione sarà puntualmente registrata sfruttando la telemetria e i più avanzati sistemi di misurazione e i proprietari potranno visionare l’intera sessione di test dalla control room utilizzata anche per le gare di Formula 1, così da potersi confrontare poi al meglio con gli ingegneri in fase di debriefing. La consegna delle sette vetture 777 hypercar inizierà nel 2025, ma sarà anticipata dall’invio, presso l’abitazione di ogni owner, di due equipaggiamenti fuori dall’ordinario; questi consentiranno loro di iniziare subito la fase di preparazione atletica che gli permetterà poi di guidare una monoposto così prestazionale nel miglior modo possibile. Il primo è un evoluto macchinario creato ad hoc per la 777 hypercar: è studiato per rinforzare la zona del collo e prepararla al meglio alle sollecitazioni cui sarà sottoposta in pista (accelerazioni laterali da 3.5 a 4 g).

“Con la 777 hypercar siamo riusciti a generare 2.100 kg di downforce con la migliore efficienza possibile che ci ha permesso di guadagnare velocità nei rettilinei e di mantenere una incredibile velocità di percorrenza in curva. Il notevole carico aerodinamico aiuta anche a stabilizzare la vettura nella potente frenata da 370 a 70 km/h per l’entrata nella prima variante, e contribuisce a generare una grande trazione all’uscita di ogni curva. Questa filosofia progettuale ci ha permesso di ottenere per la 777 hypercar un’accelerazione laterale da record di 3.5-4 g, ottimizzata per le migliori performance sul circuito di Monza, la nostra nuova casa, dove le 7 hypercar saranno custodite per conto e per il divertimento dei nostri sette esigenti clienti” ha dichiarato Andrea Levy. Gli appassionati frequentatori dell’Autodromo Nazionale Monza potranno ammirare la 777 hypercar tutti i giorni: dalla primavera 2023, infatti, il primo prototipo sarà esposto permanentemente nella sede della 777 Motors, a pochi metri dalla statua di Juan Manuel Fangio e dall’ingresso in pista.

“È motivo di orgoglio che questa auto innovativa sia stata progettata e costruita a Monza. L’Autodromo sarà anche la sede permanente di questo progetto innovativo, a testimonianza dei valori di innovazione, ricerca e della forte passione per il settore automotive del nostro territorio” ha detto Fabrizio Sala, vicepresidente Regione Lombardia.

“Monza, la nostra città, è contenta e orgogliosa di essere sede centrale di questo progetto che racchiude in sé quello che è e vuole essere sempre di più: innovazione, competenze, capacità imprenditoriali e con uno sguardo sempre al futuro… un passo avanti sempre” ha aggiunto Carlo Abbà, Assessore Attività economiche e Marketing monzese.