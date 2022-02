Una bomba della Seconda guerra mondiale al Parco: arrivano gli artificieri

Artificieri al lavoro per disinnescare un residuo bellico della Seconda guerra mondiale. Militari e personale sanitario della Croce rossa italiana in servizio al Parco di Monza per disinnescare un residuato bellico individuato nei pressi di viale Montagnetta.

L'intervento è stato eseguito dai militari del X Reggimento genio guastatori di Cremona nelle prime ore della mattina di venerdì 11 febbraio, quando il Parco era ancora chiuso. L'ordigno, infatti, è stato ritrovato in un'area vicina a sentieri dove passano pedoni, ciclisti e runner. L'ordigno è stato individuato giovedì: sono stati immediatamente inviati gli artificieri della polizia di stato ed è stato predisposto il piano per far brillare l'ordigno.

L'area è stata fin da subito presidiata anche di notte dai volontari della Protezione civile e dagli agenti della polizia locale di Monza. Poi alle prime ore dell'alba l'ordigno è stato fatto brillare dai militari del Genio guastatori che non lo hanno rimosso dal luogo del ritrovamento.

L'intervento dei militari è stato richiesto dalla prefettura di Monza che ha coordinato l'intervento.