Arriva Brianzadì, il giorno (di festa) dedicato ai sapori della Brianza

Una giornata speciale dedicata alla Brianza che, come una gemma che va osservata da diverse angolazioni dà sfumature diverse, è un territorio il cui insieme è composto da mille sfaccettature. Tradizioni artigianali, feste contadine che segnavano i passaggi di stagione, fiabe che riflettevano il folklore locale, canti tramandati di generazione in generazione. E poi la cucina, casereccia e ricca di intingoli da ripulire con la scarpetta.

A raccontare la Brianza attraverso tutti questi elementi sarà l’Agriturismo Brusignone di Besana Brianza, in collaborazione il Meab (Museo Etnografico dell'Alta Brianza di Galbiate, con Bellavite Editore di Missaglia e il Coro Ana Nikolajewka degli Alpini di Desio.. Dal 15 marzo prenderanno infatti il via i "Brianzadì", i venerdì della tradizione brianzola presso l'agriturismo brianzolo con intrattenimento e cucina tipica da gustare in compagnia.

Primo ospite sarà il Direttore del Meab, Massimo Pirovano, che farà da guida nel viaggio alla scoperta delle fiabe locali, mentre gli ospiti gusteranno un menu (al costo di 28 euro) con ingredienti legati agli antichi racconti del territorio: bis di crostino di polenta, salsiccia fresca e lardo con castagne, e ancora risotto carnaroli "Azienda Agricola Salera" con cavolo nero e riduzione al vino Villano Rosso, mantecato con ricotta salata, pan de mej con castagne al miele (calice di vino, acqua e caffè inclusi).

A portare musica e allegria ci penseranno poi gli alpini del Coro AnaNikolajewka mentre Domenico Flavio Ronzoni racconterà il suo libro "La fornace artistica Riva. Storia, tradizione e arte del cotto lombardo", edito Bellavite.

Cinque serate tra passato e presente alla (ri)scoperta della meravigliosa Brianza.

Il calendario completo e le informazioni sui menu delle serate sono disponibili sul sito www.agricolabrusignone.com.