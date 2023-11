Maltempo: in Brianza il forte vento ha sradicato un grosso albero

Un grosso albero è caduto questa mattina a Brugherio, in piazza Nenni, eradicato dal forte vento e dalla pioggia che stanno caratterizzando il meteo in Brianza in queste ore.

A postare l'immagine della pianta, un imponente esemplare di pino marittimo, un residente della zona, sulla pagina Facebook di "Brugherio info": Quartiere ovest, zona pedonale. Pino marittimo sradicato dal forte vento di stamattina. Per fortuna non è caduto sul lato dove ci sono auto parcheggiate". Nel post è seguita una precisazione: "Già avvisata la polizia locale e mail a ufficio verde e protocollo, chiedendo un controllo di questi alberi che ondeggiano pericolosamente quando il vento è forte".

Non sono mancate le richieste degli altri utenti, per la maggiore concordi sulla necessità di una mappatura degli alberi in città per garantire la sicurezza ed eventuai altre cadute. Un problema, quello della caduta degli alberi, che in queste ore sta interessando anche altre zone della Brianza.