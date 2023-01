Il 'semaforo delle multe' finisce in una pubblicità

Al semaforo delle multe girare a sinistra. Così recita il cartellone pubblicitario di un nuovo ristorante apparso nei giorni scorsi a Brugherio. Un grande cartello con il nome del locale, aperto 7 giorni su 7, la via con il numero civico e per non perdersi l'indicazione che al semaforo delle multe bisogna svoltare a sinistra.

Un cartellone pubblicitario che non è certo passato inosservato, soprattutto ai brugheresi. Quel semaforo di viale Lombardia che nel luglio del 2021 aveva fatto una mattanza adesso è finito persino in un cartellone pubblicitario. Migliaia le persone che si erano viste recapitare la contravvenzione (alcune volte anche decine in uno stesso mese) al passaggio di quel semaforo di viale Lombardia. Una vicenda finita non solo alla ribalta delle cronache locali, con interventi della minoranza durante il consiglio comunale, e un'assise organizzata ad ho proprio sull'argomento. La vicenda del semaforo delle multe era arrivata anche alle cronache nazionali con un servizio realizzato dalla trasmissione televisiva 'Le Iene'.

Adesso il semaforo delle multe sbarca anche nel mondo del marketing. E naturalmente la rete si è scatenata con tanti commenti (non solo ironici) in merito a quel semaforo che è l'incubo degli automobilisti.