Aperitivo tra i tulipani, musica e una distesa di colori: in Brianza apre Fioriranno

Un piccolo angolo fiorito in Brianza. Apre, per la sesta edizione, il campo di tulipani FiorirAnno, a Cornate d’Adda. Nato dal desiderio di due fratelli di far avvicinare tutti alla pratica del “you-pick”, cioè del “tu-raccogli”, è un’occasione per famiglie, gruppi di amici e amanti della natura di passare qualche ora all’aria aperta ammirando una spettacolare fioritura di narcisi, tulipani, crocus, muscari e raccogliendo direttamente dal campo i fiori preferiti. Un’oasi fiorita in cui il tempo si ferma, ed è la bellezza della fioritura a sorprendere.

L’area del campo di raccolta, situato a Cornate d’Adda, ricopre una superficie di circa 10.000 metri quadrati, in cui fioriscono più di 120.000 fiori, primavera dopo primavera. FiorirAnno è il primo campo you-pick nato nella provincia di Monza e Brianza, un’attività nata per promuovere il contatto tra società e natura, imparando a rispettarne i tempi.

Cosa si trova all’interno del campo di raccolta

All’interno del campo, i visitatori troveranno uno spazio accogliente, in cui potranno passeggiare nella distesa fiorita, e raccogliere i fiori con le proprie mani dalla terra. Si sa che per proteggere qualcosa è necessario conoscerlo ed amarlo, e in questo processo di apprendimento le emozioni giocano un ruolo fondamentale. Il semplice gesto di raccolta dei fiori direttamente dalla terra è potentissimo. Durante il periodo di fioritura sono organizzate attività di laboratorio per i più piccoli, e, tra un fiore raccolto e l’altro, i visitatori potranno rilassarsi e rifocillarsi nella nostra area street-food, dove vengono proposti aperitivi salati e prelibatezze dolci, accompagnate da buona musica dal vivo. “Abbiamo scelto i fiori come strumento di collegamento tra passato e presente perché i nostri nonni erano fioristi, e abbiamo passato la nostra infanzia circondati dai fiori crescendo e imparando. I nostri paterni invece erano dei coltivatori diretti di granoturco, soia, grano e l’azienda agricola di famiglia ha coltivato ettari ed ettari di terra decade dopo decade, e loro, sin da piccoli, ci divertivamo a seguire le fasi della semina e della raccolta.” ha commentato Nicolò Maggioni.

Sua sorella Tecla ha aggiunto: “Abbiamo voluto creare uno spazio che regalasse ai visitatori momenti di spensieratezza bucolica, da cui uscire ricaricati, ristorati. Un posto che si prendesse cura anche della salute mentale dei visitatori. Siamo finiti per creare qualcosa che anche a noi regala tantissimo. Edizione dopo edizione, siamo contenti di vedere che anche per i visitatori è così: il nostro campo di raccolta è ormai diventato una tappa fissa primavera dopo primavera, un vero posto del cuore”.

Le informazioni

L'ingresso costa 3,50 euro a persona. Nel biglietto è compresa la raccolta di due fiori, l'ingresso per i bambini 0-5 anni è gratuito (raccolta di fiori esclusa). Ogni fiore extra raccolto ha costo di 1 euro. I biglietti sono acquistabili all'ingresso del campo di raccolta.