I cuccioli "speciali" che cercano una famiglia a tempo: l'appello che arriva dalla Brianza

Da grandi diventeranno gli occhi di chi non vede ma adesso a chiedere aiuto sono loro. L’appello arriva da Limbiate, dal Servizio cani guida dei Lions, dove ogni anno vengono addestrati i cani che regaleranno autonomia alle persone con disabilità visiva. Ma nel frattempo, prima di iniziare la fase dell’addestramentoi i cani – ancora cuccioli – hanno bisogno di una famiglia.

Così che sulla pagina Facebook del prestigioso centro è stato pubblicato un appello: anche in queste settimane di vacanze ci sono cuccioli che aspettano una famiglia che regali loro (oltre all’amore) quegli strumenti e quelle esperienze fondamentali nella primissima fase della loro vita per poi accedere – a circa un anno di età – alla fase di addestramento per diventare (forse) un cane guida. “Realizza un sogno, diventa il mio Puppy Walker – si legge sui social - Le famiglie Puppy Walker sono fondamentali per crescere cani ben socializzati, pronti per affrontare l'addestramento come cani guida per le persone non vedenti. Per questo è importante che i cuccioli passino un periodo all'interno di una famiglia accogliente. Ma le famiglie sono ancora poche, abbiamo bisogno di più volontari per donare tanti #angelia4zampe . Fai richiesta compilando il modulo a questo link. Grazie di cuore e di zampa”.

Le famiglie, precedentemente selezionate, ospiteranno per nove mesi un cucciolo di labrador o golden retriever con lo scopo di farlo socializzare ed educare prima di intraprendere il percorso per diventare cane guida. Un percorso che si svolgerà presso il centro limbiatese.

All’affidatario il Servizio Cani Guida dei Lions fornirà l’istruzione e l’attrezzatura necessaria (un guinzaglio, un collare, una ciotola per il cibo ed una spazzola per la pulizia del mantello). Durante il periodo di affidamento non verrà mai lasciato solo: il personale qualificato sarà presente per aiutare l'affidatario nella risoluzione di eventuali problemi, e sono previste visite periodiche per accertarsi dei progressi fatti dall’animale.

Dopo nove mesi poi il cucciolo, ormai cresciuto, verrà riconsegnato al Centro limbiatese dove verrà valutato per intraprendere poi il percorso di addestramento per diventare cane guida. Se non dovesse avere i requisiti adatti per diventare gli occhi di una persona non vedente troverà comunque una casa.