Operai al lavoro: cantieri sui due viali monzesi

A Monza operai al lavoro lungo viale Stucchi e viale Fermi. Per lavori di rifacimento attenuatori stradali e relativa segnaletica di sicurezza dal 23 gennaio all' 8 febbraio 2023 (con l’esclusione delle giornate del sabato e della domenica comprese nel periodo indicato) dalle 9 alle 16 - a seconda dello stato di avanzamento lavori e comunque sino a fine lavori - è vietata la circolazione.

Non si potrà percorrere: la semicarreggiata destra di Stucchi - direzione Milano - 50 metri prima e 50 metri dopo l’intersezione con via della Guerrina. Pertanto tutti i veicoli circolanti in viale Stucchi in direzione sud, giunti all’intersezione con via della Guerrina hanno l’obbligo di proseguire diritto.

Divieto anche lungo la semicarreggiata destra di viale Fermi - direzione Milano - 50 metri prima e 50 metri dopo l’intersezione con lo svincolo di via Montesanto. Pertanto tutti i veicoli circolanti Fermi in direzione sud, giunti all’intersezione con via Montesanto, hanno l’obbligo di proseguire diritto.

Infine divieto lungo la semicarreggiata destra di viale Fermi - direzione Villasanta - 50 metri prima e 50 metri dopo l’intersezione con via Buonarroti. La viabilità in direzione via Buonarroti verrà comunque garantita con deviazione dei veicoli lungo il controviale di viale Fermi prospiciente il civico 5 (dove è vietata la sosta).