"O pagate i danni o denuncio": l'appello del sindaco brianzolo ai vandali in città

"O pagate i danni, o denuncio". È chiaro e netto, ma pure pieno di amarezza, l'appello fatto sulla sua pagina Facebook dal sindaco di Caponago Monica Buzzini a seguito degli atti di vandalismo accaduti nei giorni scorsi.

Alcuni vandali, ripresi dalle telecamere di sicurezza, hanno infatti danneggiato i giochi nel Parco della Fortuna e la fontana in piazza della Pace. Di lì la prima relazione pubblica sui social, di quanto accaduto, del primo cittadino. Nelle scorse ore le baby gang sono però tornate in azione prendendo a pedate i cestini della spazzatura, ancora pizzicati dagli occhi elettronici delle telecamere.

"Non mancano i luoghi di svago, ma la buona educazione"

Di qui il lungo sfogo sui social del primo cittadino : "Stiamo provando a mettere in campo tutte le azioni per vivere meglio a Caponago. Ma stiamo anche verificando quelle situazioni che si vengono a verificare sul nostro territorio e che non sono 'mai colpa di nessuno' o di 'altri' - si legge nel post - Grazie al nostro impianto di video sorveglianza in molte situazioni abbiamo verificato riuscendo ad avere le immagini". Poi la riflessione: "Onestamente, da ognuna di queste situazioni rimane l’amarezza che il 'vivere civile' è tanto lontano da questa società in tanti aspetti che colpiscono tutte le fasce di età (perché poi sono gli adulti che danno l’esempio, anche solo con le parole, del resto). Sento ancora che la motivazione è perché non c’è nulla a Caponago, perdonatemi l’ardire, ma è inaccettabile come giustificazione. Quello che manca non sono luoghi ( comunali o parrocchiali che siano) è l’educazione, il rispetto, il vivere di comunità".

"I vandali devono pagare"

Il sindaco nel suo posto ha poi chiarito che il costo per la riparazione della fontana sarà addebitato a chi ha commesso il danno mentre, in riferimento agli altri due episodi, sarà sporta denuncia. "Se non avremo chi verrà a prendersi la responsabilità e pagare il danno, sarà mia premura sporgere denuncia, che ricordo è reato penale" a scritto a proposito.

E non è tutto, giacché l'amministrazione comunale si sta muovendo anche sul fronte dello smaltimento scorretto dei rifiuti. Sempre nel post, infatti, il sindaco Buzzini ha chiarito che "l’amministrazione è al lavoro insieme a Cem Ambiente, la società che gestisce l’isola ecologica cittadina, per individuare anche le entrate ed uscite non conformi dalla piattaforma di raccolta di via Galilei".