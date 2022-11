Apre a Monza Casa Lilt, la casa della prevenzione e della cura dei tumori

Dopo un anno di lavori - sostenuti dalla generosità dei benefattori - adesso Casa Lilt riapre i battenti. L'ex spazio prevenzione della Lega italiana lotta ai tumori di Monza riapre le porte. Il taglio (ufficiale) del nastro è previsto per il 3 dicembre alle 11. Poi per tutta la giornata la struttura di via San Gottardo 36 rimarrà aperta. Ma di fatto il nuovo polo di prevenzione oncologica sarà attivo dall'1 dicembre. Per informazioni e prenotazioni consultare il sito della Lilt.

Prevenzione e cura

Nella Casa Lilt le parole d'ordine rimarranno prevenzione, ma anche cura e assistenza nei confronti delle persone alle quali il tumore, purtroppo, è già stato diagnosticato. Oltre ad attività e servizi di sostegno ai familiari che si prendono cura del malato oncologico. Verranno incrementate le tipologie di visite ed esami, effettuati con attrezzature all’avanguardia. Sarà possibile sottoporsi a diversi tipi di ecografia (addome, cute e sottocute, testicoli e scroto, tiroide-paratiroidi con ecocolordoppler, transrettale, all’apparato urinario, cardiologica), colposcopia diagnostica con esame istologico, il MammoRisk, i test di funzionalità respiratoria, la valutazione del rischio cardiovascolare e un percorso per chi è affetto da sindrome metabolica. Casa Lilt si amplia su 700 metri quadrati, 5 piani, 6 sale mediche, 1 palestra di riabilitazione, 2 sale per la fisioterapia, 1 studio di psiconcologia, 6 uffici di assistenza e altre attività di missione. Il tutto per un investimento di 2 milioni di euro.

I servizi

Al paziente oncologico saranno offerte tutte le misure riabilitative e assistenziali, di reinserimento familiare, sociale e lavorativo, grazie anche alla nuova palestra di riabilitazione e alla presenza di fisioterapisti e psico oncologi. Saranno offerti i principali servizi di assistenza come l’accompagnamento alle terapie, la fornitura dei presidi, l’assistenza sociale e i sussidi economici. I volontari Lega italiana lotta contro i tumori saranno, inoltre, presenti nel reparto di Oncologia del San Gerardo.

Una storia che prosegue da 50 anni

“La Lilt ha aperto il suo primo ambulatorio nel 1963 proprio in Brianza e 50 anni fa quello di Monza - aveva spiegato Gianfranco Scaperrotta, direttore sanitario di Lilt Milano Monza Brianza -.In tutto questo tempo per molte persone siamo diventati un punto di riferimento sul territorio per la diagnosi precoce oncologica. Oggi il tumore fa meno paura di quando abbiamo iniziato la nostra missione perché possiamo individuare carcinomi millimetrici. È una malattia cronica che accompagna 1 persona su 17 per tutta la vita, con 100 nuove diagnosi al giorno in Italia. Perciò curare non basta più, bisogna imparare a convivere con il tumore. Casa Lilt risponde all’esigenza di una prevenzione per tutti e su misura: un polo oncologico a tutto tondo che si occupa di salute e benessere prima, durante e dopo la malattia”. La Lilt è presente a Monza da mezzo secolo: dal 1972 in via Lecco e poi dal 2003 nello Spazio Lilt di via San Gottardo, una palazzina di cinque piani frutto di un lascito testamentario. Il gesto di solidarietà da parte di una cittadina monzeseche credeva nella missione dell’Associazione.