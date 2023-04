Stop all'abbandono delle bottiglie di vetro: ecco la soluzione antidegrado

La scena è pressoché la stessa in tutti i luoghi di aggregazione, dal centro alla periferia. Pomeriggi e serate alcoliche che finiscono con bottiglie abbandonate sui marciapiedi, nei parchi, nelle piazze e quando magari si è alzato troppo il gomito, allora le bottiglie vengono anche lanciate con pericolosi cocci di vetro sparsi ovunque.

Per scongiurare questo degrado Roberto Civati, referente del gruppo Controllo di vicinato di Monza, lancia agli amministratori una proposta: richiedere un deposito cauzionale per evitare che bottiglie di vetro e anche di plastica vengano abbandonate in giro per la città. Lo spettacolo, soprattutto durante il fine settimana, è sempre lo stesso: mucchi di bottiglie abbandonate nei parchi, nelle piazze, sopra e sotto le panchine, persino sui monumenti. Con l’arrivo poi della bella stagione la situazione si ripete non solo nel weekend. “Sappiamo benissimo che esiste un regolamento della polizia locale che vieta il consumo di bevande alcoliche in bottiglia nei luoghi pubblici - commenta Roberto Civati -. Bisognerebbe però introdurre un deposito cauzionale corposo, per fare in modo che le bottiglie vengano di seguito restituite, valido anche per il cibo da asporto. Si eviterebbero bottiglie sparse in giro per la città e per i parchi pubblici, vetri rotti, degrado, potenziali e pericolose risse, meno lavoro per gli operatori ecologici e di conseguenza un risparmio finanziario per la comunità, e forse altro”.

Civati lancia a un appello a tutti: al sindaco Paolo Pilotto, alla sua giunta, e a tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione