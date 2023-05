Ritorna a Monza la cena in bianco

L'annuncio sui social ha già scatenato i follower e le migliaia di persone che nel corso di questi anni non si sono perse un appuntamento in piazza. Anche nel 2023 torna a Monza la cena in bianco.

"Cari amici e amiche di Cena in bianco - si legge sul gruppo Facebook dell'evento, uno dei più suggestivi che vengono organizzati nel corso dell'estate -. Siete pronti per l'edizione 2023? Avete voglia di cenare di nuovo tutti insieme sotto le stelle in un posto da favola?". La data e la location non sono state ancora svelate, ma l'invito è quello di seguire i social dove prossimamente verranno forniti tutti i dettagli.

I partecipanti dovranno seguire alcune semplici regole: portarsi tutto l'occorrente per cenare (stoviglie in ceramica bianca, bottiglie di vetro, bicchieri in vetro o cristallo posate in acciaio, tovaglia e tovaglioli in stoffa bianca. Sono bandite carta e plastica); vestirsi completamente di bianco (accessori compresi); mentre il menù potrà essere anche un'esplosione di colori. E poi, solo allo sventolare dei tovaglioli bianchi, si potrà iniziare a cenare. L'anno scorso l'evento si era svolto in Villa Reale richiamando circa 1.300 commensali.