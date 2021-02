I certificati d'anagrafe ora si chiedono in tabaccheria: l'iniziativa a Seregno

A Seregno, per chiedere i certificati d'anagrafe, non è necessario andare in comune: ora li si può ottenere anche in tabaccheria.

Venerdì 5 febbraio, la giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione con la Federazione Italiana Tabaccai. Il servizio, già sperimentato con successo anche a Monza, consentirà ai cittadini di accedere al servizio presso le tabaccherie convenzionate senza prenotazione, e con una estensione oraria molto più ampia rispetto a quella proposta dagli uffici comunali. Il tutto a fronte

del costo aggiuntivo di 2 euro.

“Questo servizio che stiamo implementando realizza due obiettivi. Da un lato agevola i cittadini, che potranno avvalersi del

servizio in più punti della città e con massima flessibilità di orario. Dall’altro, ridurrà in maniera significativa l’afflusso di persone negli uffici comunali, consentendo al personale di dedicare maggior tempo ad altre incombenze. Un ringraziamento a Daniela Galli, responsabile dei Servizi Demografici, e a tutto il suo staff per la determinazione con cui hanno portato avanti questo

innovativo progetto” ha commentato Luigi Pelletti, vicesindaco e assessore alla Smart City.