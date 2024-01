Il comune brianzolo che aiuta le famiglie a pagare le rette degli asili paritari

Il comune di Cesano Maderno va in aiuto delle famiglie che hanno iscritto i figli alle scuole dell’infanzia paritarie. Le rette di frequenza mensili delle scuole dell’infanzia paritarie del territorio, per le famiglie residenti a Cesano Maderno, sono determinate grazie ai contributi economici dell’amministrazione comunale con l’obiettivo di contenere i costi. Sulla base del confronto con le scuole paritarie dell’infanzia, un’interlocuzione fondamentale per giungere ad un risultato utile per la comunità, l’amministrazione comunale guiodata dal sindaco Gianpiero Bocca ha confermato il sostegno alle famiglie cesanesi nel pagamento delle rette di frequenza definite dalle scuole paritarie anche in relazione agli aumenti contrattuali e Istat.

Un aiuto contro gli aumenti

In particolare, al fine di sostenere i nuclei familiari più fragili, sono state rimodulate le fasce Isee ed incrementati per la scuola dell’infanzia i contributi comunali per le famiglie con Isee fino a 35mila euro. “Il sostegno alla genitorialità e l’aiuto economico alle fasce più deboli - commenta il sindaco - è un impegno preso in campagna elettorale al quale adempiamo anche attraverso questi contributi al pagamento delle rette. Un sostegno che rende accessibili per le famiglie gli asili e le sezioni primavera nonostante l’aumento del costo della vita. Ringrazio le scuole per lo spirito costruttivo con cui si impegnano nella costante collaborazione con l’Amministrazione comunale”.

La tabella degli aiuti

Per le scuole dell’infanzia, a fronte di una retta calcolata in 330 euro mensili, il contributo comunale ammonta a 168 euro per la fascia Isee fino a 6.500 euro, a 140 euro per quella successiva fino a 9mila euro, a 112 euro per un Isee fino a 14mila euro, a 85 euro fino a 25mila euro, a 75 euro fino a 35mila euro di Isee, a 60 euro fino a 45mila euro di Isee, a 40 euro sopra i 45mila euro di Isee. “Come ha sottolineato il sindaco - aggiunge l’assessore all’Istruzione Rosanna Arnaboldi – il tavolo di lavoro avviato con le scuole è la chiave che consente di modulare in modo strategico l’intervento dell’Amministrazione Comunale. In particolare abbiamo rivisto l’articolazione delle fasce Isee in un’ottica di equità e sostegno alle fasce più deboli. La durata della convenzione è di due anni con adeguamento della retta su base Istat”.

Chi può chiedere gli aiuti

La presentazione dell’Isee costituisce condizione necessaria per beneficiare dei contributi comunali. Inoltre il contributo comunale è previsto solo per le famiglie residenti a Cesano Maderno. Queste due condizioni valgono anche per le sezioni primavera, per le quali, a fronte di una retta mensile di 400 euro, il contributo comunale ammonta a 60 euro fino a un Isee di 6.500 euro, a 50 euro fino a 9mila euro di Isee, a 45 euro fino a 14mila euro, a 35 euro fino a 25mila euro, a 33 fino a 35mila euro, a 30 euro fino a 45mila euro, a 20 euro per Isee oltre i 45mila euro. A questi contributi possono aggiungersi i bonus Inps che contribuiscono ad abbattere ulteriormente la retta. Oltre a questi contributi l’amministrazione comunale riconosce per tutti i residenti un contributo forfettario di 17 euro mensili a sostegno dei costi di funzionamento delle scuole per il contenimento della retta, sia per le scuole dell’infanzia sia per le sezioni primavera.