A Cesano tre settimane di mostre ed eventi contro la violenza sulle donne

Cesano Maderno, con un calendario straordinario di iniziative ed eventi, conferma la sua vocazione di città fortemente impegnata nella sensibilizzazione sulla necessità di superare disparità, discriminazioni e violenze. Il programma si sviluppa nell’arco di ben tre settimane, fino al 4 dicembre, ed è frutto di un lavoro trasversale degli assessorati, degli uffici del comune, delle associazioni e delle forze dell’ordine.

“È un palinsesto di grande interesse e richiamo - spiega il Sindaco Gianpiero Bocca - per la presenza di iniziative di livello, in grado di destare un’attenzione che va oltre i confini cittadini. Ringrazio le assessore Martina Morazzi, Cinzia Battaglia e Rosanna Arnaboldi, e tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. Rivolgo un ringraziamento particolare alle nostre Forze dell’Ordine per l’impegno e la sensibilità. La tutela delle donne, la prevenzione della violenza, il sostegno alle vittime sono priorità assolute. È un’emergenza che va affrontata in tutti i suoi molteplici aspetti, a cominciare da quello culturale, per combattere pregiudizi e luoghi comuni, per far sentire alle donne che siamo dalla loro parte, che non sono sole, che possono contare sulla

solidarietà concreta di tutta la nostra comunità”.

Le iniziative

Il programma vede nella Sala Aurora a Palazzo Arese Borromeo, l'organizzazione di una mostra "Ni una menos" delle artiste Silvia Levenson e Natalia Saurin, omaggio al movimento femminista argentino, divenuta una tra le più originali testimonianze artistiche contro i femminicidi e le violenze sulle donne. Tra le opere in mostra, "il luogo più pericoloso", installazione di vecchi piatti in ceramica “decorati” con frasi estrapolate dai media internazionali che riportano episodi di violenze, soprusi

sulle donne e femminicidi. La mostra sarà aperta sabato e domenica, fino al 4 dicembre, dalle 10-13 e 15-19.

Un laboratorio

Dalla mostra “Ni Una Menos” prende le mosse un evento che promuove la partecipazione attiva di cittadini e visitatori: il laboratorio “Il luogo più pericoloso”, in programma sabato 26 novembre, dalle 15.00 alle 18.00 (ogni 15 minuti). Le artiste Silvia Levenson e Natalia Saurin guideranno i partecipanti nella decorazione di piatti di ceramica con le frasi "tossiche" che da sempre accompagnano la violenza contro le donne. Ciascun partecipante dovrà portare da casa un piatto di ceramica bianco da decorare. L’ingresso è libero e gratuito senza prenotazione. Dal 3 dicembre, durante il fine settimana, presso l’Info-point, sarà possibile acquistare i piatti realizzati durante il laboratorio. Il ricavato sarà devoluto alle associazioni White Mathilda e È Possibile. Uomini contro ogni violenza. Rete MaschilePlurale.

Gli eventi con le scuole

La violenza sulle donne è un tema che vede in prima linea studenti e studentesse delle scuole cittadine. Dal 18 novembre al 1° dicembre si svolgerà la mostra di grafiche affisse per le vie della città dal titolo: "Noi insieme a tutte". La mostra è realizzata dagli studenti del liceo artistico I.I.S. “E. Majorana” di Cesano Maderno in segno di solidarietà alle donne iraniane. Il 25 novembre è in programma la "Marcia in rosa" dalle 9.00, si svolgerà la marcia organizzata dagli Istituti d’Istruzione Superiore “E. Majorana” e “I. Versari” e con la partecipazione del I Circolo “Via Duca d’Aosta”.



Il 25 novembre



Venerdì 25 novembre, dalle ore 20.30, nella Sala Aurora di palazzo Arese Borromeo, si terrà la conferenza "zero" con le istituzioni che operano per prevenire le violenze domestiche e tutelare le vittime. Moderano gli interventi l’Assessora alle Politiche sociali e Pari Opportunità Cinzia Battaglia e l’Assessora alla Cultura Martina Morazzi.