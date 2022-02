In Brianza il parco dedicato alle vittime della strada e del dovere

Un piccolo parco dedicato a chi, tragocamente, ha perso la vita sulla strada e per promuovere i valori della partecipazione e del senso civico. Il taglio del nastro è fiossato per sabato 27 febbraio alle 9.30 a Cesano Maderno nell’area verde di via Dei Mille angolo via Garibaldi saranno messi a dimora una ventina di alberi degli scout della sezione Cngei di Cesano Maderno: 13 querce, un sambuco, 1 gelso, un ginkgo biloba e 2 meli. L’area è prossima alla rotatoria dove è già stato piantato un ulivo. Integreranno queste piantumazioni ulteriori 30 alberature fornite da Solaris appartenenti a specie autoctone planiziali come querce, frassini e tassi.

Alla valenza ambientale dell’iniziativa, si aggiunge il proposito di commemorare le vittime della strada: nelle prossime settimane sarà posizionata una targa in memoria di quanti hanno perso la vita in incidenti stradali. Una delibera di Giunta dello scorso novembre conteneva l’impegno a dedicare l’ulivo della rotatoria e la piantumazione nel vicino spazio verde alle troppe vittime della strada. Quell’impegno diviene adesso realtà.

Una giornata significativa sul fronte ambientale, nel solco di manifestazioni tradizionali come la Festa dell’Albero, svolta in collaborazione con le associazioni cittadine. Quest’anno l’evento è stato inserito nel progetto riguardante l’area verde adiacente via Paolo VI angolo fratelli Kennedy confiscata alla mafia e divenuta “Giardino Della Legalità”. Lo spazio è dedicato a Giorgio Ambrosoli e ha visto la posa della “panchina rossa” intitolata a Lea Garofalo, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Un’iniziativa molto partecipata, in particolare dagli studenti delle scuole superiori cittadine che hanno realizzato una serie di lavori sul tema della legalità.

Alle piantumazioni nel Giardino della Legalità fanno seguito adesso quelle del nuovo spazio verde dedicato alla vittime di incidenti stradali. Un duplice fil rouge lega le due cerimonie, quello della memoria e quello del rispetto della natura. Il tutto rafforzato dalla collaborazione tra Amministrazione comunale e associazioni cittadine per promuovere il verde, la bellezza e l’amore per la nostra città.

“Come la Festa dell’Albero e l’inaugurazione del Giardino della Legalità - spiega l’assessore all’Ambiente Salvatore Ferro - anche le nuove piantumazioni di sabato prossimo saranno un momento straordinario di partecipazione dei cittadini e dei nostri bravissimi scout con l’obiettivo di aumentare la presenza di alberi in città e di creare nuovi spazi verdi ben tenuti. Spazi che siano anche luoghi della memoria, in questo caso per ricordare le vittime della strada. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato, in particolare gli scout per l’impegno e la dedizione alla causa della tutela e dello sviluppo del verde nella nostra città”.