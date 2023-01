Che cosa ci fanno campioni di pugilato, hip hop e poeti insieme sul palco a Monza

Si chiama "Ring Rap Poetry Slam" ed è un torneo di poesia improvvisata e freestyle. Poesia, pugilato e hip hop, insieme sul palco del teatro Binario 7 di Monza.

Si parte giovedì 12 gennaio. Entusiasmo, energia, divertimento, profondità, spirito giovane e tanto talento artistico, da condividere con un pubblico di tutte le età. Tre mondi – poesia performativa, hip hop e pugilato – fanno ring intorno alla poesia per creare un torneo di poetry slam, dove poeti-slammer e rapper si sfidano a suon di versi e barre improvvisate, su parole chiave, temi e generi, proposti dal pubblico, per creare tre spettacoli unici nel loro genere. Il Teatro Binario 7 e Mille Gru, che tanto hanno dato alla storia dello slam italiano, tornano a far conoscere e a mettere in relazione, in ognuna delle tre serate, Campion? del Mondo di Poetry Slam e poeti-slammer vs rapper di valore, che mostrano con le loro performance un modo inedito e coinvolgente di fare arte e ricerca poetica. Un risultato raggiunto grazie al pubblico, protagonista assoluto dei poetry slam, il quale è chiamato a decidere i vincitori delle due gare eliminatorie e quello assoluto, oltreché a dettare le parole per le improvvisazioni. La scenografia in cui avverrà questo straordinario torneo è l’icona dello spettacolo: un ring circolare inscritto in un quadrato. Ring Rap Poetry Slam si presenta come un mix di match, interviste, riflessioni su poesia, rap e boxe, per esplorarne affinità, differenze e stereotipi da sconfiggere. Ring Rap Poetry Slam non è però solo un torneo, ma un progetto più articolato che prevede anche laboratori presso PoesiaPresente – Scuola di Poesia di Monza, incontri in diverse scuole di Monza e Brianza, presentazioni di libri e open mic.

Il programma

giovedì 12 gennaio, semifinale 1.

Poeta Ospite: Lorenzo Maragoni, Campione del mondo in Carica di Poetry Slam (Poetry

Slam World Cup Parigi, maggio 2022)

Ospite boxeur: Hasna Bouyij (Campionessa italiana under 22 in carica, cat Kg 51)

Poeti in gara: Gabriele Bonafoni, Max Di Mario, Marco Dell'Omo (trio del collettivo toscano

Ripescati dalla Piena)

Rapper in gara: Andrea Kabo, Shelly-B, Nill Giulia

MC’s Dome Bulfaro e Martina Lauretta

mercoledì 8 febbraio, semifinale 2

Poeta Ospite: Sam Small, poeta di Glasgow, Campione del Mondo di Poetry Slam 2018

Ospite boxeur: Roberta Bonatti (Campionessa italiana cat. 48 kg, anno 2017-2018-2019,

medaglia d’argento ai Campionati dell'Unione Europea 2017)

Poeti in gara: Antigone, Francesca Pase, Antonio Amadeus Pinnetti

Slammer/Rapper in gara: Pico Piconius, Stefano Goldaniga, Greza Greta

MC’s Dome Bulfaro e Martina Lauretta.

Con la partecipazione straordinaria del poeta slammer Adriano Padua e la rapper Nadine.

giovedì 9 marzo, finale

Ospite slam: Dani Orviz, poeta di Barcellona, Campione del Mondo di Poetry Slam 2020

Ospite boxe: Valeria Imbrogno (Campionessa del Mondo di kickboxing, Campionessa

europea pesi Mosca e Campionessa mondiale per la Pace WBC dei pesi mosca nel 2018)

Poeti e rapper in gara: finale con i vincitori delle prime due serate.

MC’s Dome Bulfaro e Martina Lauretta.

Con la partecipazione straordinaria degli Eell Shous (Davide Passoni & Tenpo).