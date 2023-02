Ancora chiusure sulla Milano-Meda per lavori: interventi su un ponte

Ancora chiusure lungo la Milano-Meda. Continuano gli interventi per la messa in sicurezza dei sottopassi lungo la superstrada nella provincia di Monza e Brianza nell'ambito del piano Ponti Sicuri. La provincia ha comunicato le prossime chiusure notturne nel tratto in vista dei cantieri.

Dopo gli interventi del 30, 31 gennaio e 1 febbraio 2023 a Varedo, dalle 21 alle 6, con uscita obbligatoria a Varedo - uscita 7 - in direzione Como, nelle nottate dell'1, 2 e 3 febbraio sarà la volta delle corsie in direzione Milano con uscita obbligatoria a Bovisio Masciago.

In totale sono cinque le notti di chiusura e lavori lungo la superstrada. A segnalare i cantieri e i lavori in corso ci saranno appositi cartelli che indicherannno anche le deviazioni e le indicazioni per la viabilità alternativa. I lavori nel tratto potrebbero causare disagi alla viabilità.