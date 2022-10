Il tratto di autostrada che chiude per lavori

Il tratto di autostrada A4 tra Cormano e Viale Certosa (in direzione Torino) resterà chiuso per diverse notti fino a sabato 8 ottobre per consentire lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica. Il fatto è stato comunicato da società autostrade attraverso una nota.

Il tratto di autostrada resterà chiuso:

dalle 21:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 ottobre

dalle 22:00 di martedì 4 alle 5:00 di mercoledì 5 ottobre

nelle due notti di mercoledì 5 e giovedì 6 ottobre, con orario 21:00-5:00

dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 ottobre

Autostrada chiusa ma non solo. Lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni-verso Torino e Brescia.

I percorsi alternativi

Dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, i viaggiatori dovranno immettersi sulla SP35 Milano-Meda in direzione Meda e successivamente sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Rho e seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest.