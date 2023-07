Stop alle auto nel Parco (ma solo per poco meno di 40 giorni)

Viale Cavriga chiude alle auto. Come ogni anno, in concomitanza delle vacanze estive, il Parco di Monza chiude al transito veicolare.

"Dalle ore 19:30 di venerdì 28 luglio fino alle ore 7:00 di lunedì 4 settembre 2023, viale Cavriga sarà chiuso al traffico per tutti i veicoli - si legge sul sito del comune di Monza -. Il Parco sarà, così, a completa disposizione dei cittadini per piacevoli passeggiate, per un giro in bicicletta e per una corsa in tutta libertà".

Il tema della chiusura del Parco alle auto continua a creare discussioni sui social e c'è chi vorrebbe che lo stop venisse ampliato al resto dell'anno e non solo - come avviene oggi - nei fine settimana, nelle giornate festive e nel mese di agosto o in concomitanza dei grandi eventi in programma nel grande polmone verde.