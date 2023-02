Il passaggio a livello che rimarrà chiuso per 7 ore

A Monza per lavori chiude il passaggio a livello di via Messa. La comunicazione sul sito del comune. "Per lavori di RFI, dalle ore 22 del 2 marzo alle ore 5 del 3 marzo 2023 a tutti i veicoli e pedoni inclusi, è vietata la circolazione in via Osculati, nel tratto compreso tra le vie Ugolini e Messa", si legge sulla pagina istituzionale dell'amministrazione

Il passaggio a livello era già rimasto chiuso un giorno all'inizio di febbraio, sempre per interventi sulla rete ferroviaria eseguiti da Rfi.